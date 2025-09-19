У "Резерв+" з'явиться ще один тип відстрочок: кого стосується

У відомстві зазначили, що такий тип відстрочок у застосунку з'явиться "незабаром". Термінів там не називають.

При цьому в "Резерв+" уже запускають бета-тест таких відстрочок. Щоб приєднатися до тесту й одним із перших отримати відстрочку нового типу онлайн, необхідно заповнити форму за посиланням.

Хто може взяти участь:

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.

У Міноборони нагадують, що для оформлення відстрочки в "Резерв+" необхідно:

у "Резерв+" подати запит;

система перевірить підстави для відстрочки через взаємодію з державними реєстрами;

у разі підтвердження відстрочка надається, а інформація про це відображається в електронному військовому документі.

Весь процес зазвичай займає кілька годин.