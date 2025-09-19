UA

У "Резерв+" з'явиться ще один тип відстрочок: кого стосується

Ілюстративне фото: у "Резерв+" додадуть нові відстрочки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У "Резерв+" додадуть новий тип відстрочок від мобілізації. Тепер їх зможуть оформити батьки дітей з інвалідністю будь-якого віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Telegram.

У відомстві зазначили, що такий тип відстрочок у застосунку з'явиться "незабаром". Термінів там не називають.

При цьому в "Резерв+" уже запускають бета-тест таких відстрочок. Щоб приєднатися до тесту й одним із перших отримати відстрочку нового типу онлайн, необхідно заповнити форму за посиланням.

Хто може взяти участь:

  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.

У Міноборони нагадують, що для оформлення відстрочки в "Резерв+" необхідно:

  • у "Резерв+" подати запит;
  • система перевірить підстави для відстрочки через взаємодію з державними реєстрами;
  • у разі підтвердження відстрочка надається, а інформація про це відображається в електронному військовому документі.

Весь процес зазвичай займає кілька годин.

Відстрочки в "Резерв+"

Нагадаємо, ще в березні в Міністерстві оборони України запевняли, що в "Резерв+" планують додати 35 типів відстрочок.

Станом на сьогодні відстрочку через застосунок можуть оформити: люди з інвалідністю, студенти, аспіранти, батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі, сім'ї захисників і захисниць із дитиною, чоловіки або дружини людей з інвалідністю, люди з тимчасовою непридатністю, працівники закладів вищої та профосвіти.

