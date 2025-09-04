RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Резерв+" расширил функции: какие штрафы теперь можно оплатить онлайн

Фото: В "Резерв+" можно оплатить 9 видов штрафов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В мобильном приложении "Резерв+" расширили возможности уплаты штрафов. Если в начале июля через сервис можно было оплатить только штраф за несвоевременное уточнение данных, то сейчас функционал охватывает уже девять видов нарушений правил воинского учета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

За какие нарушения можно оплатить штраф

Сейчас в "Резерв+" можно закрыть штрафы, если человек:

  • не уточнил данные до 16 июля 2024 года;
  • не прибыл по повестке в ТЦК и СП;
  • не стал на воинский учет по достижении 25 лет;
  • не стал на воинский учет по новому адресу;
  • не стал на учет после возвращения из учреждения исполнения наказаний;
  • не оформил учет по месту пребывания как ВПЛ;
  • не состоял на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;
  • не предоставил имущество (здания, транспорт, сооружения) во время мобилизации;
  • отказался от прохождения или не прошла ВВК.

Один уплаченный штраф касается только конкретного нарушения, за которое он был начислен.

Как работает алгоритм

Чтобы воспользоваться услугой, нужно загрузить приложение "Резерв+" в App Store или Google Play, авторизоваться и в разделе "Штрафы онлайн" подать заявление о признании нарушения.

В течение трех дней ТЦК и СП рассматривает заявление и направляет постановление.

После этого открывается возможность оплатить штраф в размере 8 500 гривен - это 50% от полной суммы.

На оплату дается 20 дней. Если просрочить - придется заплатить 17 000 гривен, а в случае дальнейшего игнорирования сумма возрастет до 34 000 гривен.

После уплаты предупреждение в приложении исчезает. Весь процесс обычно занимает до четырех дней.

Важные нюансы

Уплата штрафа не отменяет обязанности выполнять правила воинского учета - повестки могут поступать и в дальнейшем.

Игнорирование мобилизационного распоряжения (боевой повестки) влечет за собой уголовную ответственность - от 3 до 5 лет лишения свободы.

В случае систематического игнорирования повесток предусмотрены не только административные штрафы, но и правовые ограничения.

Если штраф не оплатить вовремя, дело попадает в исполнительную службу, что может привести к аресту имущества или блокированию банковских счетов.

Граждане имеют возможность оформить уплату штрафа и непосредственно в ТЦК и СП. Однако Минобороны подчеркивает, что цифровизация процесса призвана минимизировать очереди, сделать процедуру более быстрой и удобной.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине больше не штрафуют за несвоевременное обновление военно-учетных данных после 16 июля 2025 года - срок админответственности уже истек. Однако штрафы, вынесенные ранее, надо платить. При этом остаются в силе другие наказания - за неявку по повестке и другие нарушения воинского учета.

Также мы писали, что военнообязанные, которые попали в розыск из-за неуплаты штрафа за нарушение правил мобилизации, могут сняться с розыска без уплаты и без суда, если докажут, что не получали повестку. Для этого можно предоставить справку из "Укрпочты" или горсовета. В то же время юристы отмечают, что каждый случай индивидуален и часто возможны процессуальные нарушения, которые становятся основанием для снятия с розыска.

Мобилизация в УкраинеШтрафы