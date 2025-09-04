"Резерв+" розширив функції: які штрафи тепер можна оплатити онлайн

У мобільному застосунку "Резерв+" розширили можливості сплати штрафів. Якщо на початку липня через сервіс можна було оплатити лише штраф за невчасне уточнення даних, то нині функціонал охоплює вже дев’ять видів порушень правил військового обліку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Наразі у "Резерв+" можна закрити штрафи, якщо людина:
Один сплачений штраф стосується лише конкретного порушення, за яке його було нараховано.
Щоб скористатися послугою, потрібно завантажити застосунок "Резерв+" у App Store або Google Play, авторизуватися та у розділі "Штрафи онлайн" подати заяву про визнання порушення.
Протягом трьох днів ТЦК та СП розглядає заяву та надсилає постанову.
Після цього відкривається можливість оплатити штраф у розмірі 8 500 гривень - це 50% від повної суми.
На оплату дається 20 днів. Якщо прострочити - доведеться сплатити 17 000 гривень, а у разі подальшого ігнорування сума зросте до 34 000 гривень.
Після сплати попередження у застосунку зникає. Весь процес зазвичай займає до чотирьох днів.
Сплата штрафу не скасовує обов’язку виконувати правила військового обліку - повістки можуть надходити й надалі.
Ігнорування мобілізаційного розпорядження (бойової повістки) тягне за собою кримінальну відповідальність - від 3 до 5 років позбавлення волі.
У разі систематичного ігнорування повісток передбачені не лише адміністративні штрафи, а й правові обмеження.
Якщо штраф не сплатити вчасно, справа потрапляє до виконавчої служби, що може призвести до арешту майна чи блокування банківських рахунків.
Громадяни мають можливість оформити сплату штрафу й безпосередньо у ТЦК та СП. Однак Міноборони підкреслює, що цифровізація процесу покликана мінімізувати черги, зробити процедуру швидшою та зручнішою.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні більше не штрафують за невчасне оновлення військово-облікових даних після 16 липня 2025 року - строк адмінвідповідальності вже минув. Однак штрафи, винесені раніше, треба сплачувати. При цьому залишаються чинними інші покарання - за неявку по повістці та інші порушення військового обліку.
Також ми писали, що військовозобов’язані, які потрапили в розшук через несплату штрафу за порушення правил мобілізації, можуть знятися з розшуку без сплати та без суду, якщо доведуть, що не отримували повістку. Для цього можна надати довідку з "Укрпошти" чи міськради. Водночас юристи зазначають, що кожен випадок індивідуальний і часто можливі процесуальні порушення, які стають підставою для зняття з розшуку.