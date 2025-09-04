"Резерв+" расширил функции: какие штрафы теперь можно оплатить онлайн

В мобильном приложении "Резерв+" расширили возможности уплаты штрафов. Если в начале июля через сервис можно было оплатить только штраф за несвоевременное уточнение данных , то сейчас функционал охватывает уже девять видов нарушений правил воинского учета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

За какие нарушения можно оплатить штраф

Сейчас в "Резерв+" можно закрыть штрафы, если человек:

не уточнил данные до 16 июля 2024 года;

не прибыл по повестке в ТЦК и СП;

не стал на воинский учет по достижении 25 лет;

не стал на воинский учет по новому адресу;

не стал на учет после возвращения из учреждения исполнения наказаний;

не оформил учет по месту пребывания как ВПЛ;

не состоял на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;

не предоставил имущество (здания, транспорт, сооружения) во время мобилизации;

отказался от прохождения или не прошла ВВК.

Один уплаченный штраф касается только конкретного нарушения, за которое он был начислен.

Как работает алгоритм

Чтобы воспользоваться услугой, нужно загрузить приложение "Резерв+" в App Store или Google Play, авторизоваться и в разделе "Штрафы онлайн" подать заявление о признании нарушения.

В течение трех дней ТЦК и СП рассматривает заявление и направляет постановление.

После этого открывается возможность оплатить штраф в размере 8 500 гривен - это 50% от полной суммы.

На оплату дается 20 дней. Если просрочить - придется заплатить 17 000 гривен, а в случае дальнейшего игнорирования сумма возрастет до 34 000 гривен.

После уплаты предупреждение в приложении исчезает. Весь процесс обычно занимает до четырех дней.

Важные нюансы

Уплата штрафа не отменяет обязанности выполнять правила воинского учета - повестки могут поступать и в дальнейшем.

Игнорирование мобилизационного распоряжения (боевой повестки) влечет за собой уголовную ответственность - от 3 до 5 лет лишения свободы.

В случае систематического игнорирования повесток предусмотрены не только административные штрафы, но и правовые ограничения.

Если штраф не оплатить вовремя, дело попадает в исполнительную службу, что может привести к аресту имущества или блокированию банковских счетов.

Граждане имеют возможность оформить уплату штрафа и непосредственно в ТЦК и СП. Однако Минобороны подчеркивает, что цифровизация процесса призвана минимизировать очереди, сделать процедуру более быстрой и удобной.