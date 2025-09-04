"Резерв+" розширив функції: які штрафи тепер можна оплатити онлайн

У мобільному застосунку "Резерв+" розширили можливості сплати штрафів. Якщо на початку липня через сервіс можна було оплатити лише штраф за невчасне уточнення даних , то нині функціонал охоплює вже дев’ять видів порушень правил військового обліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

За які порушення можна сплатити штраф

Наразі у "Резерв+" можна закрити штрафи, якщо людина:

не уточнила дані до 16 липня 2024 року;

не прибула за повісткою до ТЦК та СП;

не стала на військовий облік після досягнення 25 років;

не стала на військовий облік за новою адресою;

не стала на облік після повернення з установи виконання покарань;

не оформила облік за місцем перебування як ВПО;

не перебувала на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;

не надала майно (будівлі, транспорт, споруди) під час мобілізації;

відмовилася від проходження або не пройшла ВЛК.

Один сплачений штраф стосується лише конкретного порушення, за яке його було нараховано.

Як працює алгоритм

Щоб скористатися послугою, потрібно завантажити застосунок "Резерв+" у App Store або Google Play, авторизуватися та у розділі "Штрафи онлайн" подати заяву про визнання порушення.

Протягом трьох днів ТЦК та СП розглядає заяву та надсилає постанову.

Після цього відкривається можливість оплатити штраф у розмірі 8 500 гривень - це 50% від повної суми.

На оплату дається 20 днів. Якщо прострочити - доведеться сплатити 17 000 гривень, а у разі подальшого ігнорування сума зросте до 34 000 гривень.

Після сплати попередження у застосунку зникає. Весь процес зазвичай займає до чотирьох днів.

Важливі нюанси

Сплата штрафу не скасовує обов’язку виконувати правила військового обліку - повістки можуть надходити й надалі.

Ігнорування мобілізаційного розпорядження (бойової повістки) тягне за собою кримінальну відповідальність - від 3 до 5 років позбавлення волі.

У разі систематичного ігнорування повісток передбачені не лише адміністративні штрафи, а й правові обмеження.

Якщо штраф не сплатити вчасно, справа потрапляє до виконавчої служби, що може призвести до арешту майна чи блокування банківських рахунків.

Громадяни мають можливість оформити сплату штрафу й безпосередньо у ТЦК та СП. Однак Міноборони підкреслює, що цифровізація процесу покликана мінімізувати черги, зробити процедуру швидшою та зручнішою.