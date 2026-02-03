RU

Общество Образование Деньги Изменения

Резерв+ обновил отсрочки: кому продлили автоматически, а кому - бежать в ЦПАУ

В Украине автоматически продлили отсрочки от мобилизации (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Украине завершился очередной этап автоматического продления отсрочек от мобилизации. 90% военнообязанных получили подтверждение без всяких заявлений, однако части граждан придется лично обратиться за документами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины в Facebook.

Читайте также: Военный учет без ТЦК и медкомиссий: кому и как теперь можно оформиться онлайн

Главное:

  • Автоматизация: 90% отсрочек продлены без визитов в ТЦК и бумажных заявлений.
  • Новые категории: К "автомату" добавили еще 7 групп, среди которых учителя, родители-одиночки и опекуны.
  • Где проверить: Статус должен появиться в приложении Резерв+ после получения push-уведомления.
  • Важное изменение: ТЦК больше не принимают заявления на отсрочку. Если данные не обновились автоматически - идем только в ЦНАП.

Главная новость: 7 новых категорий в "автомате"

С февраля 2026 года к механизму автоматического продления через реестры добавили:

  • Родителей тяжелобольных детей (даже без инвалидности).
  • Опекунов недееспособных лиц и тех, кто ухаживает за больными членами семьи.
  • Мужей/жен лиц с инвалидностью III группы.
  • Сиделок за родственниками 2-3 степени родства.
  • Родителей-одиночек (дети до 18 лет).
  • Школьных учителей.

Кто также остается в "автосписке"

Если ваши данные есть в реестрах, отсрочка продлевается без вашего участия для:

  • Людей с инвалидностью и временно непригодных.
  • Многодетных родителей (3+ детей в одном браке).
  • Студентов, аспирантов и преподавателей высшего образования.
  • Мужей/жен военных (при наличии ребенка).
  • Освобожденных из плена и родственников погибших героев.

Как проверить статус

  • Зайдите в приложение Резерв+.
  • Проверьте наличие push-уведомления о продлении.
  • Если уведомление есть - ваши данные в порядке, отсрочка активна.

Что делать, если отсрочка не появилась

Если в приложении до сих пор старая дата или статус не обновился, это значит, что государственным реестрам не хватает ваших данных.

Важно: ТЦК и СП больше не принимают заявления на отсрочку в бумажном виде. В случае проблем вам нужно обратиться в любой удобный ЦНАП.

Это может заинтересовать

- Почему учителям продлили автоматически, а мне - нет?

- Для учителей данные должны быть вовремя внесены в систему АИКОМ. Если директор школы не подал обновленные списки до 21 января, "магии" не произойдет - придется идти в ЦПАУ.

- Я многодетный отец, но имею детей от разных браков. Мне продлят "автоматом"? Автоматическое продление пока работает лучше всего для тех, у кого все дети в одном браке (данные подтягиваются из ЗАГСа). Если ситуация сложнее, лучше проверить статус в Резерв+ и готовить документы для ЦПАУ.

- Нужно ли снова проходить ВВК для продления?

- Если у вас отсрочка по состоянию здоровья (временно непригоден), ВВК нужно проходить только после окончания срока действия вашего предыдущего заключения. Для большинства "социальных" категорий ВВК не нужна.

Читайте также о том, что в Верховной Раде в январе 2026 года рассмотрели поправку к законопроекту №13574, которая предусматривала потерю отсрочки от мобилизации для студентов, начавших обучение после 25 лет. Однако депутатских голосов за ее принятие не хватило.

Ранее мы писали о том, что изменилось в процессе мобилизации в течение 2025 года.

