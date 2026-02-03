Резерв+ оновив відстрочки: кому продовжили автоматично, а кому - бігти до ЦНАП

В Україні завершився черговий етап автоматичного продовження відстрочок від мобілізації. 90% військовозобов'язаних отримали підтвердження без жодних заяв, проте частині громадян доведеться особисто звернутися по документи.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства оборони України у Facebook.
Головне:
З лютого 2026 року до механізму автоматичного продовження через реєстри додали:
Якщо ваші дані є в реєстрах, відстрочка продовжується без вашої участі для:
Якщо в застосунку досі стара дата або статус не оновився, це означає, що державним реєстрам бракує ваших даних.
Важливо: ТЦК та СП більше не приймають заяви на відстрочку в паперовому вигляді. У разі проблем вам потрібно звернутися до будь-якого зручного ЦНАП.
- Чому вчителям продовжили автоматично, а мені - ні?
- Для вчителів дані мають бути вчасно внесені до системи АІКОМ. Якщо директор школи не подав оновлені списки до 21 січня, "магії" не станеться - доведеться йти в ЦНАП.
- Я багатодітний батько, але маю дітей від різних шлюбів. Мені продовжать "автоматом"?
- Автоматичне продовження наразі працює найкраще для тих, у кого всі діти в одному шлюбі (дані підтягуються з РАЦС). Якщо ситуація складніша, краще перевірити статус у Резерв+ і готувати документи для ЦНАП.
- Чи потрібно знову проходити ВЛК для продовження?
- Якщо у вас відстрочка за станом здоров'я (тимчасово непридатний), ВЛК потрібно проходити лише після закінчення терміну дії вашого попереднього висновку. Для більшості "соціальних" категорій ВЛК не потрібна.
Читайте також про те, що у Верховній Раді у січні 2026 року розглянули поправку до законопроекту №13574, яка передбачала втрату відстрочки від мобілізації для студентів, що розпочали навчання після 25 років. Однак депутатських голосів за її ухвалення не вистачило.
