Резерв+ оновив відстрочки: кому продовжили автоматично, а кому - бігти до ЦНАП

Головне:

Автоматизація: 90% відстрочок продовжено без візитів до ТЦК та паперових заяв.

90% відстрочок продовжено без візитів до ТЦК та паперових заяв. Нові категорії: До "автомату" додали ще 7 груп, серед яких вчителі, батьки-одинаки та опікуни .

До "автомату" додали ще 7 груп, серед яких . Де перевірити: Статус має з’явитися у застосунку Резерв+ після отримання push-повідомлення.

Статус має з’явитися у застосунку після отримання push-повідомлення. Важлива зміна: ТЦК більше не приймають заяви на відстрочку. Якщо дані не оновилися автоматично - йдемо лише до ЦНАП.

Головна новина: 7 нових категорій в "автоматі"

З лютого 2026 року до механізму автоматичного продовження через реєстри додали:

Батьків тяжкохворих дітей (навіть без інвалідності).

Опікунів недієздатних осіб та тих, хто доглядає за хворими членами сім’ї.

Чоловіків/дружин осіб з інвалідністю III групи.

Доглядачів за родичами 2-3 ступеня спорідненості.

Батьків-одинаків (діти до 18 років).

Шкільних вчителів.

Хто також залишається в "автосписку"

Якщо ваші дані є в реєстрах, відстрочка продовжується без вашої участі для:

Людей з інвалідністю та тимчасово непридатних.

Багатодітних батьків (3+ дітей в одному шлюбі).

Студентів, аспірантів та викладачів вищої освіти.

Чоловіків/дружин військових (за наявності дитини).

Звільнених із полону та родичів загиблих героїв.

Як перевірити статус

Зайдіть у застосунок Резерв+.

Перевірте наявність push-сповіщення про продовження.

Якщо сповіщення є - ваші дані в порядку, відстрочка активна.

Що робити, якщо відстрочка не з’явилася

Якщо в застосунку досі стара дата або статус не оновився, це означає, що державним реєстрам бракує ваших даних.

Важливо: ТЦК та СП більше не приймають заяви на відстрочку в паперовому вигляді. У разі проблем вам потрібно звернутися до будь-якого зручного ЦНАП.

Це може зацікавити

- Чому вчителям продовжили автоматично, а мені - ні?

- Для вчителів дані мають бути вчасно внесені до системи АІКОМ. Якщо директор школи не подав оновлені списки до 21 січня, "магії" не станеться - доведеться йти в ЦНАП.

- Я багатодітний батько, але маю дітей від різних шлюбів. Мені продовжать "автоматом"?

- Автоматичне продовження наразі працює найкраще для тих, у кого всі діти в одному шлюбі (дані підтягуються з РАЦС). Якщо ситуація складніша, краще перевірити статус у Резерв+ і готувати документи для ЦНАП.

- Чи потрібно знову проходити ВЛК для продовження?

- Якщо у вас відстрочка за станом здоров'я (тимчасово непридатний), ВЛК потрібно проходити лише після закінчення терміну дії вашого попереднього висновку. Для більшості "соціальних" категорій ВЛК не потрібна.