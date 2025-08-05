Не явился в ТЦК. Когда и кому повестку могут "переписать" на другую дату

Иногда у военнообязанного есть уважительные причины не явиться по повестке, которую ему прислали. Тогда в ТЦК могут перенести повестку на другое число.

Какие должны для этого быть основания и как долго могут "продлевать" повестки, в комментарии РБК-Украина рассказывает Анастасия Швыткина , младший юрист юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры".

Когда можно легально не явиться по повестке

Действующим законодательством Украины предусмотрено несколько основных оснований, по которым военнообязанный может не явиться вовремя в срок, определенный повесткой. К таким причинам относятся:

препятствие стихийного характера (наводнение, пожар и так далее);

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия (уличные бои в населенном пункте, обстрел и так далее);

другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника его жены (мужа).

"Для признания таких причин уважительными необходимо предоставить подтверждающие документы. Это могут быть медицинские справки, свидетельство о смерти, справки из полиции и других государственных служб", – Анастасия Швыткина.

Важно, говорит она, что указанные документы должны быть предоставлены соответствующими уполномоченными государственными органами, учреждениями и организациями (государственной и коммунальной формы собственности).

"То есть пребывание на лечении должно подтверждаться государственным учреждением здравоохранения. Справки из частных заведений не являются надлежащим подтверждением", – отмечает она.

Когда надо сообщить о неявке

О причинах неявки военнообязанный должен в течение трех дней сообщить ТЦК и СП, который прислал повестку.

Это можно сделать как непосредственно посетив ТЦК и СП или дистанционно – отправить письмо на официальный электронный адрес учреждения или в бумажном виде подать соответствующие документы, отправив их заказным письмом.

"Также законодательством предусмотрена обязанность явиться в ТЦК в течение семи календарных дней с даты, в которую лицо вызвали. Такие нормы закреплены в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" и в Постановлении Кабмина от №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период", – отмечает специалист.

Когда могут "продлить" повестку

Но если человек находится на длительном лечении, прибыть в ТЦК и СП может быть крайне трудно или невозможно. Именно в таких случаях территориальный центр комплектования и социальной поддержки может "продлить" повестку.

"Как отмечалось, для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие болезнь лица, предоставленные государственными или коммунальными учреждениями, к примеру, справку о назначенном больничном, предоставленную семейным врачом, справку о пребывании на стационарном лечении; справку о назначении оперативного вмешательства и дальнейшее лечение и так далее", – отмечает юрист.

Такая справка должна подтверждать, что лицо находится на лечении, в связи с чем, в течение определенного срока не может прибыть в ТЦК и СП. Копии соответствующих документов необходимо направить в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение трех дней.

"В целом, при таких обстоятельствах, после предоставления соответствующих объяснений и подтверждающих документов ТЦК фактически переносит срок, в который военнообязанный должен явиться в учреждение на другую дату, после завершения лечения. Соответственно, обязанность явиться по повестке не отменяется, а дата явки переносится на срок, определенный медицинским учреждением", – отмечает собеседница.