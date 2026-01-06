RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В "Резерв+" добавили оповещения о повестках

Иллюстративное фото: в "Резерв+" добавили новую функцию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В приложении "Резерв+" появилась возможность активировать уведомления о бумажных повестках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

Как отметили в ведомстве, уведомления будут приходить в том случае, если ТЦК отослал бумажную повестку по почте. 

"Это поможет военнообязанным быть в курсе, избежать недоразумений и подготовиться к получению заказного письма через Укрпочту", - объяснили в Минобороны. 

Также в министерстве подчеркнули, что уведомление в приложении - это не повестка, а просто информационное сообщение. Его получение и прочтение не считается вручением повестки. Функция добровольная - ее можно включить и отключить.

В уведомлении будет указана дата и время, когда нужно явиться в ТЦК и СП. При этом порядок отправки повесток не меняют, они печатаются и доставляются по "Укрпочте". 

Стоит заметить, что по состоянию на сейчас "Резерв+" уже уведомления о ряде событий, связанных с воинским учетом:

  • подача и снятие с розыска.
  • нарушение правил воинского учета и штрафы.
  • обновление Резерв ID.
  • обновление и получение данных.
  • получение отсрочки или бронирования.
  • получение электронного направления на ВВК.

Заключения ВВК в реестре "Оберіг"

Напомним, 2 января стало известно, что заключения военно-врачебных комиссий теперь автоматически передаются в государственный реестр "Оберіг".

При этом данные о пригодности или непригодности к службе и дате прохождения ВВК отображаются в приложении "Резерв+".

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦКПризыв в армиюМобилизация в УкраинеПовестки