В "Резерв+" добавили оповещения о повестках

Как отметили в ведомстве, уведомления будут приходить в том случае, если ТЦК отослал бумажную повестку по почте.

"Это поможет военнообязанным быть в курсе, избежать недоразумений и подготовиться к получению заказного письма через Укрпочту", - объяснили в Минобороны.

Также в министерстве подчеркнули, что уведомление в приложении - это не повестка, а просто информационное сообщение. Его получение и прочтение не считается вручением повестки. Функция добровольная - ее можно включить и отключить.

В уведомлении будет указана дата и время, когда нужно явиться в ТЦК и СП. При этом порядок отправки повесток не меняют, они печатаются и доставляются по "Укрпочте".

Стоит заметить, что по состоянию на сейчас "Резерв+" уже уведомления о ряде событий, связанных с воинским учетом: