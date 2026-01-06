У "Резерв+" додали сповіщення про повістки

У застосунку "Резерв+" з'явилася можливість активувати повідомлення про паперові повістки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Telegram.
Як зазначили у відомстві, повідомлення приходитимуть у тому разі, якщо ТЦК відіслав паперову повістку поштою.
"Це допоможе військовозобов'язаним бути в курсі, уникнути непорозумінь і підготуватися до отримання рекомендованого листа через Укрпошту", - пояснили в Міноборони.
Також у міністерстві наголосили, що повідомлення в застосунку - це не повістка, а просто інформаційне повідомлення. Його отримання та прочитання не вважається врученням повістки. Функція добровільна - її можна ввімкнути і вимкнути.
У повідомленні буде вказана дата і час, коли потрібно з'явитися в ТЦК і СП. При цьому порядок надсилання повісток не змінюють, вони друкуються і доставляються "Укрпоштою".
Варто зауважити, що станом на зараз "Резерв+" вже має повідомлення про низку подій, пов'язаних із військовим обліком:
Нагадаємо, 2 січня стало відомо, що висновки військово-лікарських комісій відтепер автоматично передаються до державного реєстру "Оберіг".
При цьому дані про придатність чи непридатність до служби та дату проходження ВЛК відображаються в застосунку "Резерв+".