В "Резерв+" добавили новый вид отсрочки: как ее получить

Украинские мужчины, у которых 3 или более детей, теперь могут получить отсрочку от мобилизации в приложении "Резерв+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Оформить отсрочку в несколько кликов могут военнообязанные, отвечающие следующим критериям:
Процесс полностью автоматизирован и не требует бумажных заявлений или справок:
В Минобороны отмечают, что если данные в реестрах неактуальны или есть значительная задолженность по алиментам, в отсрочке будет отказано до момента исправления ситуации.
Напомним, недавно Верховная Рада приняла закон, который предусматривает 12-месячную отсрочку от мобилизации для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, проходивших службу по контракту во время действия военного положения.
Решение, которое поддержали 243 народных депутата, касается военнообязанных и резервистов, которые отслужили один год по контракту.