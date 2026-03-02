RU

Общество Образование Деньги Изменения

В "Резерв+" добавили новый вид отсрочки: как ее получить

Иллюстративное фото: в "Резерв+" появился новый вид отсрочки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские мужчины, у которых 3 или более детей, теперь могут получить отсрочку от мобилизации в приложении "Резерв+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Кто может воспользоваться новой услугой

Оформить отсрочку в несколько кликов могут военнообязанные, отвечающие следующим критериям:

  • количество детей: три или более несовершеннолетних детей (до 18 лет), рожденных в Украине.
  • семейное положение: дети могут быть рождены как в одном, так и в разных браках или вне брака - это не влияет на право получения отсрочки.
  • отсутствие долгов: лицо не должно иметь задолженности по уплате алиментов (или долг не должен превышать сумму платежей за три месяца).
  • данные в реестрах: информация о ФИО, дате рождения и РНОКПП должна быть корректно внесена в государственные реестры.

Как работает механизм

Процесс полностью автоматизирован и не требует бумажных заявлений или справок:

  • пользователь подает запрос в приложении "Резерв+".
  • система автоматически проверяет основания через государственные реестры.
  • при подтверждении статуса информация об отсрочке появляется в электронном военно-учетном документе в течение времени от нескольких минут до нескольких часов.

В Минобороны отмечают, что если данные в реестрах неактуальны или есть значительная задолженность по алиментам, в отсрочке будет отказано до момента исправления ситуации.

Отсрочка для молодых контрактников

Напомним, недавно Верховная Рада приняла закон, который предусматривает 12-месячную отсрочку от мобилизации для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, проходивших службу по контракту во время действия военного положения.

Решение, которое поддержали 243 народных депутата, касается военнообязанных и резервистов, которые отслужили один год по контракту.

