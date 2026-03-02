У "Резерв+" додали новий вид відстрочки: як її отримати

Відстрочка для молодих контрактників

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає 12-місячну відстрочку від мобілізації для молодих людей віком від 18 до 25 років, які проходили службу за контрактом під час дії воєнного стану.

Рішення, яке підтримали 243 народні депутати, стосується військовозобов'язаних і резервістів, які відслужили один рік за контрактом.