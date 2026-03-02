В "Резерв+" добавили новый вид отсрочки: как ее получить

Украинские мужчины, у которых 3 или более детей, теперь могут получить отсрочку от мобилизации в приложении "Резерв+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В Минобороны отмечают, что если данные в реестрах неактуальны или есть значительная задолженность по алиментам, в отсрочке будет отказано до момента исправления ситуации.

Процесс полностью автоматизирован и не требует бумажных заявлений или справок:

Оформить отсрочку в несколько кликов могут военнообязанные, отвечающие следующим критериям:

Отсрочка для молодых контрактников

Напомним, недавно Верховная Рада приняла закон, который предусматривает 12-месячную отсрочку от мобилизации для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, проходивших службу по контракту во время действия военного положения.

Решение, которое поддержали 243 народных депутата, касается военнообязанных и резервистов, которые отслужили один год по контракту.