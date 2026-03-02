ua en ru
Пн, 02 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

В "Резерв+" добавили новый вид отсрочки: как ее получить

Украина, Понедельник 02 марта 2026 20:46
UA EN RU
В "Резерв+" добавили новый вид отсрочки: как ее получить Иллюстративное фото: в "Резерв+" появился новый вид отсрочки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские мужчины, у которых 3 или более детей, теперь могут получить отсрочку от мобилизации в приложении "Резерв+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Кто может воспользоваться новой услугой

Оформить отсрочку в несколько кликов могут военнообязанные, отвечающие следующим критериям:

  • количество детей: три или более несовершеннолетних детей (до 18 лет), рожденных в Украине.
  • семейное положение: дети могут быть рождены как в одном, так и в разных браках или вне брака - это не влияет на право получения отсрочки.
  • отсутствие долгов: лицо не должно иметь задолженности по уплате алиментов (или долг не должен превышать сумму платежей за три месяца).
  • данные в реестрах: информация о ФИО, дате рождения и РНОКПП должна быть корректно внесена в государственные реестры.

Как работает механизм

Процесс полностью автоматизирован и не требует бумажных заявлений или справок:

  • пользователь подает запрос в приложении "Резерв+".
  • система автоматически проверяет основания через государственные реестры.
  • при подтверждении статуса информация об отсрочке появляется в электронном военно-учетном документе в течение времени от нескольких минут до нескольких часов.

В Минобороны отмечают, что если данные в реестрах неактуальны или есть значительная задолженность по алиментам, в отсрочке будет отказано до момента исправления ситуации.

Отсрочка для молодых контрактников

Напомним, недавно Верховная Рада приняла закон, который предусматривает 12-месячную отсрочку от мобилизации для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, проходивших службу по контракту во время действия военного положения.

Решение, которое поддержали 243 народных депутата, касается военнообязанных и резервистов, которые отслужили один год по контракту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Призыв в армию Мобилизация в Украине Отсрочка
Новости
Отбили больше, чем РФ захватила: Сырский подвел итоги зимы на фронте
Отбили больше, чем РФ захватила: Сырский подвел итоги зимы на фронте
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой