В "Резерв+" добавили новый вид отсрочки: как ее получить
Украинские мужчины, у которых 3 или более детей, теперь могут получить отсрочку от мобилизации в приложении "Резерв+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Кто может воспользоваться новой услугой
Оформить отсрочку в несколько кликов могут военнообязанные, отвечающие следующим критериям:
- количество детей: три или более несовершеннолетних детей (до 18 лет), рожденных в Украине.
- семейное положение: дети могут быть рождены как в одном, так и в разных браках или вне брака - это не влияет на право получения отсрочки.
- отсутствие долгов: лицо не должно иметь задолженности по уплате алиментов (или долг не должен превышать сумму платежей за три месяца).
- данные в реестрах: информация о ФИО, дате рождения и РНОКПП должна быть корректно внесена в государственные реестры.
Как работает механизм
Процесс полностью автоматизирован и не требует бумажных заявлений или справок:
- пользователь подает запрос в приложении "Резерв+".
- система автоматически проверяет основания через государственные реестры.
- при подтверждении статуса информация об отсрочке появляется в электронном военно-учетном документе в течение времени от нескольких минут до нескольких часов.
В Минобороны отмечают, что если данные в реестрах неактуальны или есть значительная задолженность по алиментам, в отсрочке будет отказано до момента исправления ситуации.
Отсрочка для молодых контрактников
Напомним, недавно Верховная Рада приняла закон, который предусматривает 12-месячную отсрочку от мобилизации для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, проходивших службу по контракту во время действия военного положения.
Решение, которое поддержали 243 народных депутата, касается военнообязанных и резервистов, которые отслужили один год по контракту.