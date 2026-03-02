ua en ru
Головна » Життя » Зміни

У "Резерв+" додали новий вид відстрочки: як її отримати

Україна, Понеділок 02 березня 2026 20:46
У "Резерв+" додали новий вид відстрочки: як її отримати Ілюстративне фото: у "Резерв+" з'явився новий вид відстрочки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українські чоловіки, у яких 3 або більше дітей, тепер можуть отримати відстрочку від мобілізації в застосунку "Резерв+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Хто може скористатися новою послугою

Оформити відстрочку в кілька кліків можуть військовозобов'язані, які відповідають таким критеріям:

  • кількість дітей: три або більше неповнолітніх дітей (до 18 років), народжених в Україні.
  • сімейний стан: діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом - це не впливає на право отримання відстрочки.
  • відсутність боргів: особа не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів (або борг не повинен перевищувати суму платежів за три місяці).
  • дані в реєстрах: інформація про ПІБ, дату народження та РНОКПП має бути коректно внесена до державних реєстрів.

Як працює механізм

Процес повністю автоматизований і не потребує паперових заяв чи довідок:

  • користувач подає запит у застосунку "Резерв+".
  • система автоматично перевіряє підстави через державні реєстри.
  • у разі підтвердження статусу інформація про відстрочку з'являється в електронному військово-обліковому документі протягом часу від кількох хвилин до кількох годин.

У Міноборони наголошують, що якщо дані в реєстрах неактуальні або є значна заборгованість за аліментами, у відстрочці буде відмовлено до моменту виправлення ситуації.

Відстрочка для молодих контрактників

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає 12-місячну відстрочку від мобілізації для молодих людей віком від 18 до 25 років, які проходили службу за контрактом під час дії воєнного стану.

Рішення, яке підтримали 243 народні депутати, стосується військовозобов'язаних і резервістів, які відслужили один рік за контрактом.

