У "Резерв+" додали новий вид відстрочки: як її отримати

Українські чоловіки, у яких 3 або більше дітей, тепер можуть отримати відстрочку від мобілізації в застосунку "Резерв+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

У Міноборони наголошують, що якщо дані в реєстрах неактуальні або є значна заборгованість за аліментами, у відстрочці буде відмовлено до моменту виправлення ситуації.

Процес повністю автоматизований і не потребує паперових заяв чи довідок:

Оформити відстрочку в кілька кліків можуть військовозобов'язані, які відповідають таким критеріям:

Відстрочка для молодих контрактників

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає 12-місячну відстрочку від мобілізації для молодих людей віком від 18 до 25 років, які проходили службу за контрактом під час дії воєнного стану.

Рішення, яке підтримали 243 народні депутати, стосується військовозобов'язаних і резервістів, які відслужили один рік за контрактом.