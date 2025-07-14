Рейтинг WTA после "Уимблдона": Свитолина и Костюк просели, Ястремская рванула вверх

Ястремская - единственная в плюсе среди лидеров

Единственной украинкой в топ-100 мирового рейтинга, которая показала положительную динамику, стала Даяна Ястремская.

Благодаря сенсационной победе над второй ракеткой мира Коко Гофф и "нейтральной" Анастасией Захаровой, Даяна дошла до третьего круга "Уимблдона" и поднялась на три ступеньки, заняв 39-е место в мире (1306 очков).

Свитолина и Костюк отступают

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, несмотря на выход в третий круг "Уимблдона" (что является ее худшим личным результатом на турнире за четыре года), опустилась на одну позицию и теперь занимает 14-ю строчку (2794 очка).

Марта Костюк также показала регресс. Она впервые в карьере завершила выступления на травяном мэйджоре уже в первом круге и опустилась на 27-е место (1616 очков).

Юлия Стародубцева, которая во второй раз подряд покинула "Уимблдон" во втором круге, также потеряла позиции, опустившись на четыре места и теперь занимает 72-ю строчку (895 очков).

Наибольший прогресс и другие изменения

Наибольший прогресс среди украинок в топ-200 продемонстрировала Александра Олейникова. После неудачной квалификации на "Уимблдон", теннисистка вернулась на грунтовые турниры ITF, где получила самый большой титул в карьере - W75. Этот результат позволил Олейниковой совершить значительный скачок на 23 позиции, и теперь она занимает 170-е место (422 очка).

Среди других украинских теннисисток:

Ангелина Калинина - 123-я (-6 позиций, 603 очка)

Дарья Снигур - 201-я (-39 позиций, 356 очков)

Анастасия Соболева - 233-я (+1 позиция, 312 очков)

Валерия Страхова - 255-я (+1 позиция, 288 очков)

Леся Цуренко - 294-я (-4 позиции, 235 очков)

Рейтинг украинок в WTA (wtatennis.com)

Таким образом, после "Уимблдона"-2025 украинские теннисистки показали смешанные результаты в рейтинге WTA, где лишь Даяна Ястремская и Александра Олейникова смогли улучшить свои позиции.