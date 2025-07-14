Рейтинг WTA после "Уимблдона": Свитолина и Костюк просели, Ястремская рванула вверх

После завершения третьего Грэндслема сезона - "Уимблдона"-2025 - обновился мировой теннисный рейтинг WTA. Хотя украинские теннисистки продемонстрировали разные результаты на травяном мэйджоре, лишь одной удалось улучшить свои позиции в топ-100.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт WTA.
Единственной украинкой в топ-100 мирового рейтинга, которая показала положительную динамику, стала Даяна Ястремская.
Благодаря сенсационной победе над второй ракеткой мира Коко Гофф и "нейтральной" Анастасией Захаровой, Даяна дошла до третьего круга "Уимблдона" и поднялась на три ступеньки, заняв 39-е место в мире (1306 очков).
Первая ракетка Украины Элина Свитолина, несмотря на выход в третий круг "Уимблдона" (что является ее худшим личным результатом на турнире за четыре года), опустилась на одну позицию и теперь занимает 14-ю строчку (2794 очка).
Марта Костюк также показала регресс. Она впервые в карьере завершила выступления на травяном мэйджоре уже в первом круге и опустилась на 27-е место (1616 очков).
Юлия Стародубцева, которая во второй раз подряд покинула "Уимблдон" во втором круге, также потеряла позиции, опустившись на четыре места и теперь занимает 72-ю строчку (895 очков).
Наибольший прогресс среди украинок в топ-200 продемонстрировала Александра Олейникова. После неудачной квалификации на "Уимблдон", теннисистка вернулась на грунтовые турниры ITF, где получила самый большой титул в карьере - W75. Этот результат позволил Олейниковой совершить значительный скачок на 23 позиции, и теперь она занимает 170-е место (422 очка).
Среди других украинских теннисисток:
Таким образом, после "Уимблдона"-2025 украинские теннисистки показали смешанные результаты в рейтинге WTA, где лишь Даяна Ястремская и Александра Олейникова смогли улучшить свои позиции.
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