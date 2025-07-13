Синнер и Алькарас определили чемпиона "Вимблодона"-2025 в феерическом матче (видео)

Итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас определяют сильнейшего в решающем поединке мужского одиночного разряда на знаменитом турнире "Уимблдон"-2025.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат финального поединка.

Янник Синнер - Карлос Алькарас: результат (обновляется)

Оба теннисиста продемонстрировали феноменальную форму на протяжении всего турнира, уверенно преодолевая своих соперников.

Их игра, полная мощных ударов, невероятных комбинаций и бескомпромиссной борьбы, очаровала болельщиков и экспертов.

Карлос забрал первый сет в финале - 6:4.

Однако во втором итальянец склонил чашу весов на свою сторону, победив с аналогичным счетом.

В третьем сете Синнер одолел соперника с таким же счетом - 6:4.

И имеет все шансы победить испанца, ведя в счете на протяжении четвертого сета.

Интересные факты о матче Синнера и Алькараса в финале "Уимблдона"

Синнер и Алькарас уже успели завоевать сердца миллионов фанатов благодаря своему яркому стилю, спортивному характеру и конкуренции, которая уже стала одной из самых интересных в современном теннисе. Каждый их матч - это не просто противостояние, а зрелище, полное драматизма и непредсказуемости.



В 2025 году оба теннисиста демонстрируют выдающиеся результаты: Алькарас выиграл 91% своих матчей, а Синнер - 89%.



Интересно, что Синнер (23 года 331 день) и Алькарас (22 года 69 дней) создали самый молодой финал на "Уимблдоне" по совокупному возрасту участников с 2006 года, когда играли Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.



На пути к финалу Синнер одолел Луку Нарди, Александара Вукича, Педро Мартинеса, Григора Димитрова (отказ), Бена Шелтона и Новака Джоковича. Общее время на корте: 11 часов 45 минут.



Карлос на пути к финалу победил Фабио Фонини, Оливера Тарвета, Яна-Леннарда Штруффа, Андрея Рублева, Кэмерона Норри и Тейлора Фритца. Общее время на корте: 16 часов 31 минута.

Уникальные достижения Синнера:

Он стал 11-м игроком в Открытой Эре, который дошел до финала на всех четырех турнирах Grand Slam.

Янник является лишь третьим представителем Италии, сыгравшим в одиночном финале на "Уимблдоне".

Выдающиеся достижения Алькараса:

Алькарас стал вторым испанцем, кто трижды подряд дошел до финала на "Уимблдоне", после Рафаэля Надаля.

Он является 10-м теннисистом в Открытой Эре, которому удалось минимум три раза подряд дойти до финала "Уимблдона".

Отметим, что несмотря на результат финала, Синнер и Алькарас сохранили свои первое и второе места соответственно в рейтинге ATP.