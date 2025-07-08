Ястремская среди самых успешных украинок на "Уимблдоне": исторический результат

Даяна Ястремская вошла в тройку самых успешных украинок на "Уимблдоне", ее результат сравнялся с легендами.

Благодаря двум победам в рамках "Уимблдона"-2025 украинка поднялась в тройку самых успешных представительниц Украины в истории соревнования.

Вместе с Аленой Бондаренко Ястремская имеет в своей копилке 7 побед в основной сетке "Уимблдона".

Выше только Леся Цуренко, которая имеет 11 побед и Элина Свитолина, которая в этом году обновила собственный рекорд и теперь имеет 22 выигрыша в Лондоне.

Как и Свитолина, Ястремская может похвастаться полуфиналом турнира "Большого шлема" в карьере.

В целом украинские теннисистки одержали пять побед на нынешнем Уимблдоне, а вместе с мужчинами на счету украинцев 106 выигранных матчей в основной сетке за всю историю выступлений на турнире (80 у женщин и 26 у мужчин).

Победы украинцев в основной сетке "Уимблдона"

Элина Свитолина - 22 (новый рекорд)

Леся Цуренко - 11

Андрей Медведев - 9

Александр Долгополов - 8

Сергей Стаховский - 8

Алена Бондаренко - 7

Даяна Ястремская - 7

Екатерина Бондаренко - 6

Марта Костюк - 6

Татьяна Перебийнис - 5

Наталья Медведева - 4 (+1 в составе СНГ)

Ангелина Калинина - 2

Юлия Стародубцева - 2

Елена Татаркова - 2

Елена Брюховец - 1 (+2 в составе СССР)

Юлия Вакуленко - 1

Виктория Кутузова - 1

Илья Марченко - 1

Дарья Снигур - 1

Рейтинг украинцев по количеству побед в основной сетке турниров "Большого шлема"