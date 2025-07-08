Ястремская среди самых успешных украинок на "Уимблдоне": исторический результат
Даяна Ястремская вошла в тройку самых успешных украинок на "Уимблдоне", ее результат сравнялся с легендами.
О рекордах украинцев на "Уимблдоне" сообщает РБК-Украина.
Благодаря двум победам в рамках "Уимблдона"-2025 украинка поднялась в тройку самых успешных представительниц Украины в истории соревнования.
Вместе с Аленой Бондаренко Ястремская имеет в своей копилке 7 побед в основной сетке "Уимблдона".
Выше только Леся Цуренко, которая имеет 11 побед и Элина Свитолина, которая в этом году обновила собственный рекорд и теперь имеет 22 выигрыша в Лондоне.
Как и Свитолина, Ястремская может похвастаться полуфиналом турнира "Большого шлема" в карьере.
В целом украинские теннисистки одержали пять побед на нынешнем Уимблдоне, а вместе с мужчинами на счету украинцев 106 выигранных матчей в основной сетке за всю историю выступлений на турнире (80 у женщин и 26 у мужчин).
Победы украинцев в основной сетке "Уимблдона"
- Элина Свитолина - 22 (новый рекорд)
- Леся Цуренко - 11
- Андрей Медведев - 9
- Александр Долгополов - 8
- Сергей Стаховский - 8
- Алена Бондаренко - 7
- Даяна Ястремская - 7
- Екатерина Бондаренко - 6
- Марта Костюк - 6
- Татьяна Перебийнис - 5
- Наталья Медведева - 4 (+1 в составе СНГ)
- Ангелина Калинина - 2
- Юлия Стародубцева - 2
- Елена Татаркова - 2
- Елена Брюховец - 1 (+2 в составе СССР)
- Юлия Вакуленко - 1
- Виктория Кутузова - 1
- Илья Марченко - 1
- Дарья Снигур - 1
Рейтинг украинцев по количеству побед в основной сетке турниров "Большого шлема"
- Элина Свитолина - 108 (+1 техническая)
- Андрей Медведев - 60 (+3 в составе СНГ)
- Леся Цуренко - 38
- Александр Долгополов - 34
- Катерина Бондаренко - 29
- Марта Костюк - 27
- Алена Бондаренко - 26
- Сергей Стаховский - 24
- Даяна Ястремская - 24
Ранее писали о том, как последняя украинка выбыла из "Уимблдона"-2025.
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