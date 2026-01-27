Рейтинг Трампа в США упал до рекордно низкого уровня, - Reuters

При этом большинство американцев заявили, что его меры по ужесточению норм иммиграции зашли слишком далеко.

Так, только 39% американцев одобряют работу Трампа в области иммиграции, по сравнению с 41% в начале этого месяца, тогда как 53% не одобряют, как показал опрос.

В агентстве отмечают, что Трамп победил на президентских выборах 2024 года, пообещав исторический всплеск депортаций. Иммиграционные сотрудники в масках, часто в тактическом военном снаряжении, стали привычным явлением по всей стране, а протесты против репрессий вспыхнули в нескольких городах.

Также около 58% респондентов опроса заявили, что агенты иммиграционной и таможенной службы США зашли "слишком далеко" в своих репрессиях, тогда как 12% сказали, что они зашли недостаточно далеко, а 26% сказали, что усилия агентов были "примерно правильными".

Около девяти из десяти демократов сказали, что агенты зашли слишком далеко, по сравнению с двумя из десяти республиканцев и шестью из десяти независимых.

Также последний опрос Reuters показал, что общий рейтинг одобрения Трампа упал до 38%, что соответствует самому низкому уровню его текущего срока, поскольку он снизился с 41% в предыдущем опросе Reuters, проведенном 12-13 января.

В последнем опросе, проведенном онлайн по всей стране, приняли участие 1139 взрослых американцев, погрешность составила около 3 процентных пунктов.