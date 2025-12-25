ua en ru
Чт, 25 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

У Трампа хотят построить большие центры для содержания десятков тысяч мигрантов, - WP

Четверг 25 декабря 2025 08:43
UA EN RU
У Трампа хотят построить большие центры для содержания десятков тысяч мигрантов, - WP Фото: у Трампа хотят построить большие центры для содержания десятков тысяч мигрантов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Администрация президента США Дональда Трампа планирует построить семь центров для содержания до 80 тысяч задержанных мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

По данным издания, для реализации этой затеи власти ищут подрядные компании, которые помогут обновить систему иммиграционного содержания в стране. Согласно тендерной документации, предполагается переоборудование промышленных объектов, способных одновременно разместить более 80 тысяч человек.

Сначала задержанных будут регистрировать в специальных центрах обработки в течение нескольких недель, после чего их будут переводить в один из семи крупных комплексов. Каждый из них будет рассчитан на 5-10 тысяч человек, где мигрантов будут готовить к процедуре депортации.

Переоборудованные центры планируют разместить вблизи ключевых логистических узлов в штатах Вирджиния, Техас, Луизиана, Аризона, Джорджия и Миссури. Кроме этого, предусмотрено создание еще 16 объектов, каждый из которых сможет вместить до 1500 человек.

В публикации отмечается, что реализация этого плана станет очередным этапом политики Трампа по массовому задержанию и депортации иммигрантов.

В объявлении о тендере отмечается, что новые объекты должны повысить эффективность системы, уменьшить расходы, сократить время оформления документов и пребывания под стражей, а также ускорить депортационные процессы, обеспечивая при этом уважение к правам задержанных.

Также сообщается, что здания планируют оснастить жилыми помещениями с санузлами, кухнями, столовыми, медицинскими отделениями, зонами отдыха, юридическими библиотеками и административными офисами. Часть центров будет приспособлена для содержания семей.

Что предшествовало

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп объявил о планах введения новых миграционных ограничений и сообщил, что администрация вскоре расширит перечень стран, гражданам которых будет запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов.

Отметим, что после трагической стрельбы в университете Брауна, где 48-летний мигрант, прибывший в США по программе "грин-карты", убил двух и ранил девять студентов, власти Соединенных Штатов приняли решение приостановить выдачу "грин-карт".

Также ранее стало известно, что власти США усиливают меры по сокращению количества нелегальных мигрантов, предлагая финансовые стимулы тем, кто согласится покинуть страну добровольно до конца года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 900 оккупантов и более полутысячи дронов
Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 900 оккупантов и более полутысячи дронов
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну