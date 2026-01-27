Рейтинг Трампа у США впав до рекордно низького рівня, - Reuters

Рейтинг підтримки президента США Дональда Трампа серед американців впав до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Reuters.
При цьому більшість американців заявили, що його заходи щодо посилення норм імміграції зайшли надто далеко.
Так, лише 39% американців схвалюють роботу Трампа в галузі імміграції, порівняно з 41% на початку цього місяця, тоді як 53% не схвалюють, як показало опитування.
У агентстві зазначають, що Трамп переміг на президентських виборах 2024 року, пообіцявши історичний сплеск депортацій. Імміграційні співробітники в масках, часто в тактичному військовому спорядженні, стали звичним явищем по всій країні, а протести проти репресій спалахнули в кількох містах.
Також близько 58% респондентів опитування заявили, що агенти імміграційної та митної служби США зайшли "надто далеко" у своїх репресіях, тоді як 12% сказали, що вони зайшли недостатньо далеко, а 26% сказали, що зусилля агентів були "приблизно правильними".
Близько дев'яти з десяти демократів сказали, що агенти зайшли надто далеко, порівняно з двома з десяти республіканців та шістьма з десяти незалежних.
Також останнє опитування Reuters показало, що загальний рейтинг схвалення Трампа впав до 38%, що відповідає найнижчому рівню його поточного терміну, оскільки він знизився з 41% у попередньому опитуванні Reuters, проведеному 12-13 січня.
В останньому опитуванні, проведеному онлайн по всій країні, взяли участь 1139 дорослих американців, похибка становила близько 3 відсоткових пунктів.
Нагадуємо, раніше Трамп оголосив про плани запровадження нових міграційних обмежень і повідомив, що адміністрація незабаром розширить перелік країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд на територію Сполучених Штатів.
Також раніше стало відомо, що влада США посилює заходи зі скорочення кількості нелегальних мігрантів, пропонуючи фінансові стимули тим, хто погодиться покинути країну добровільно до кінця року.
Окрім того, адміністрація Трампа планує збудувати сім центрів для утримання до 80 тисяч затриманих мігрантів.