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Рейси з України до Естонії скасували через день після поновлення: названа причина

Таллін, Понеділок 03 серпня 2020 10:03
Рейси з України до Естонії скасували через день після поновлення: названа причина
Фото: аеропорт (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні зріс показник захворюваності

Естонія відновлює авіасполучення з країнами, в яких кумулятивне число заражених коронавірусом за останні 14 днів не перевищує 25. В Україні минулого тижня цей показник становив 24,5, але, згідно з новими даними, він збільшився.

Про це повідомляє ERR.

За останніми даними, показник збільшився до 28. Тому рейси скасували.

З 1 серпня відновила роботу лінія Таллінн-Мінськ, оскільки коефіцієнт захворюваності COVID-19 в Білорусі залишається на рівні 21,6.

Нагадаємо, 30 липня уряд Естонії дозволив здійснювати авіаперельоти в Україні.

Раніше повідомлялося, що Естонія заборонила авіакомпанії Wizz Air здійснювати рейси між Таллінном і містами України до 28 липня.

Зазначимо, Індія продовжила заборону на міжнародні авіарейси до 31 липня.

Крім того, з початку липня Польща відновила регулярне авіасполучення з Україною.

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