Рейси з України до Естонії скасували через день після поновлення: названа причина

В Україні зріс показник захворюваності
Естонія відновлює авіасполучення з країнами, в яких кумулятивне число заражених коронавірусом за останні 14 днів не перевищує 25. В Україні минулого тижня цей показник становив 24,5, але, згідно з новими даними, він збільшився.
Про це повідомляє ERR.
За останніми даними, показник збільшився до 28. Тому рейси скасували.
З 1 серпня відновила роботу лінія Таллінн-Мінськ, оскільки коефіцієнт захворюваності COVID-19 в Білорусі залишається на рівні 21,6.
Нагадаємо, 30 липня уряд Естонії дозволив здійснювати авіаперельоти в Україні.
Раніше повідомлялося, що Естонія заборонила авіакомпанії Wizz Air здійснювати рейси між Таллінном і містами України до 28 липня.
Зазначимо, Індія продовжила заборону на міжнародні авіарейси до 31 липня.
Крім того, з початку липня Польща відновила регулярне авіасполучення з Україною.