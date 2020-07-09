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Естонія заборонила польоти з України

Естонія, Четвер 09 липня 2020 16:49
Естонія заборонила польоти з України
Фото: літак WizzAir ( flickr com)
Автор: Лера Полищук

Заборона буде діяти до 28 липня

Уряд Естонії заборонило авіакомпанії WizzAir здійснювати рейси між Таллінном і містами України. Заборона триватиме щонайменше до 28 липня.

Про це повідомив прес-секретар Міністерства економіки і комунікацій Расмус Рууда, передає видання ERR.

Причиною такого рішення називають високий рівень захворюваності COVID-19.

Wizz Air планував відкрити маршрути до Львова і Харкова, однак це рішення призупинено.

Зазначимо, що згідно з даними аеропорту Таллінна, рейси між столицями України та Естонії на сьогодні виконує лише авіакомпанія Wizz Air.

Нагадаємо, Індія продовжила заборону на міжнародні авіарейси до 31 липня.

Крім того, з початку липня Польща відновила регулярне авіасполучення з Україною.

Раніше повідомлялося, що Україна відновила авіасполучення з Туреччиною.

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