Естонія заборонила польоти з України

Фото: літак WizzAir ( flickr com)

Заборона буде діяти до 28 липня

Уряд Естонії заборонило авіакомпанії WizzAir здійснювати рейси між Таллінном і містами України. Заборона триватиме щонайменше до 28 липня.

Про це повідомив прес-секретар Міністерства економіки і комунікацій Расмус Рууда, передає видання ERR.

Причиною такого рішення називають високий рівень захворюваності COVID-19.

Wizz Air планував відкрити маршрути до Львова і Харкова, однак це рішення призупинено.

Зазначимо, що згідно з даними аеропорту Таллінна, рейси між столицями України та Естонії на сьогодні виконує лише авіакомпанія Wizz Air.

Нагадаємо, Індія продовжила заборону на міжнародні авіарейси до 31 липня.

Крім того, з початку липня Польща відновила регулярне авіасполучення з Україною.

Раніше повідомлялося, що Україна відновила авіасполучення з Туреччиною.