Індія продовжила заборону на міжнародні авіарейси

Фото: Індія продовжила заборону на міжнародне авіасполучення (pixabay)

Заборона на здійснення авіаперельоти триватиме до 31 липня

Уряд Індії прийняв рішення продовжити заборону на здійснення міжнародних авіарейсів до кінця липня. Таке рішення було прийнято через пандемію.

Про це повідомляє Hindustan Times.

Глава Управління аеропортів Індії (AAI) заявив, що Індія веде переговори зі Сполученими Штатами та Канадою, а також з країнами Європи та регіону Перської затоки про створення "окремих двосторонніх бульбашок", які дозволять авіакомпаніям кожної країни виконувати міжнародні рейси.

Зазначимо, що регулярні авіаперевезення були зупинені за 23 березня.

На сьогодні в Індії зафіксовано понад 625 тисяч випадків COVID-19, з них понад 18 тисяч - летальні результати.

Нагадаємо, Польща з 1 липня відновила регулярне авіасполучення з Україною.

Крім того, ЄС відкриває кордони для 14 країн, але не для України.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна