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Wizz Air відновила авіаперельоти з Естонії в Україну

Четвер 30 липня 2020 18:05
Wizz Air відновила авіаперельоти з Естонії в Україну
Фото: літак Wizz Air (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

По прибуттю в Естонію необхідно буде пройти 14-денну самоізоляцію

Уряд Естонії дозволив здійснювати авіаперельоти в Україну. На сьогодні авіакомпанія Wizz Air відновила рейси в Київ, Харків та Львів.

Про це повідомляє ERR.

При цьому наголошується, що всі прибувають з України до Естонії повинні будуть пройти двотижневу самоізоляцію.

"Якщо дані, які будуть опубліковані 31 липня, покажуть, що кількість захворювань в Україні на 100 тисяч жителів знову перевищує 26, польоти в українські міста знову будуть скасовані", - заявив керівник авіаційного і морського департаменту Міністерства економіки і комунікацій Тайво Линнамяги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Естонія заборонила авіакомпанії Wizz Air здійснювати рейси між Таллінном і містами України до 28 липня.

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