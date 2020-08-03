Рейсы из Украины в Эстонию отменили через день после возобновления: названа причина

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В Украине вырос показатель заболеваемости

Эстония возобновляет авиасообщение со странами, в которых кумулятивное число зараженных коронавирусом за последние 14 дней не превышает 25. В Украине на прошлой неделе этот показатель составлял 24,5, но, согласно новым данным, он увеличился.

Об этом сообщает ERR.

По последним данным, показатель увеличился до 28. Поэтому рейсы отменили.

С 1 августа возобновила работу линия Таллинн-Минск, поскольку коэффициент заболеваемости COVID-19 в Беларуси остается на уровне 21,6.

Напомним, 30 июля правительство Эстонии разрешило осуществлять авиаперелеты в Украину.

Ранее сообщалось, что Эстония запретила авиакомпании Wizz Air совершать рейсы между Таллинном и городами Украины до 28 июля.

Отметим, Индия продлила запрет на международные авиарейсы до 31 июля.

Кроме того, с начала июля Польша возобновила регулярное авиасообщение с Украиной.