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Рейси з Перемишля до України затримуються в Польщі: що сталося

Фото: рейси з Перемишля до України затримуються у Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Польщі низка рейсів з Перемишля до України затримується приблизно на 3 години. Причиною є запізнення одного з польських поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю"у Telegram.

"Через запізнення польського поїзда № 43003/104 Богумін - Перемишль, основна частина пасажирів якого має подальшу пересадку на українські поїзди, рейси №32 Перемишль - Запоріжжя, №36 Перемишль - Одеса та №54 Перемишль - Київ дочекаються своїх пасажирів", - зазначають в УЗ.

При цьому підкреслюється, що в УЗ планують надолужити частину запізнення, коли поїзди заїдуть на українську територію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" скасує всі приміські та регіональні рейси з і до Харкова на День Незалежності.

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