Рейсы из Перемышля в Украину задерживаются в Польше: что случилось

В Польше ряд рейсов из Перемышля в Украину задерживается примерно на 3 часа. Причиной является опоздание одного из польских поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю " в Telegram.

При этом подчеркивается, что в УЗ планируют наверстать часть опоздания, когда поезда заедут на украинскую территорию.

"Из-за опоздания польского поезда №43003/104 Богумин - Перемышль, основная часть пассажиров которого имеет дальнейшую пересадку на украинские поезда, рейсы №32 Перемышль - Запорожье, №36 Перемышль - Одесса и №54 Перемышль - Киев дождутся своих пассажиров", - отмечают в УЗ.

Напомним, ранее стало известно, что "Укрзализныця" отменит все пригородные и региональные рейсы из и в Харьков на День Независимости.

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