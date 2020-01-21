"Рейдери" Микитася знову змінили директора в "Київметробуді", - журналіст

У ПАТ "Київметробуд" знову відбулась зміна директора. Цілком ймовірно, що нове призначення в порушення закону і всупереч забороні міністра юстиції Дениса Малюськи, було проведено представниками скандального екс-голови будівельної корпорації "Укрбуд" Максима Микитася, який днями намагався покинути межі країни. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила журналістка Світлана Крюкова.

"Витягніть хто-то з-під столу міністра юстиції, поборовшего всіх чорних нотаріусів на світі. Товариш Микитась знову рейдернув "Київметробуд". Нотаріус зняла всі заборони і переоформила документи. Тупо. Тепер там знову директор Микитася. Справа обростає великим кешем і чиновниками високого калібру. Міністру Авакову бути напоготові - вночі планується рейдерське захоплення", - написала Крюкова.

На доказ своїх слів журналіста опублікувала копії виписки з реєстру за підписом нотаріуса Тетяни Василівни Змисловської.

Так, згідно з документом, новим керівником "Київметробуду" був обраний Костянтин Іванович Салій. Датою призначення вказано 4 січня 2019 року, проте офіційних повідомлень на сайті "Київметробуду" про це до сьогоднішнього дня не було.

Варто відзначити, що за минулої спроби змінити директора ПАТ "Київметробуд", міністр юстиції своїм указом №4296/5 від 28.12.2019 не тільки анулював рішення нотаріуса про внесення до реєстру ініційованих змін, але і заборонив цього нотаріусу вести діяльність.

За інформацією Крюкової, вночі може також відбутися рейдерське захоплення підприємства.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва наклав арешт на грошові кошти на банківських рахунках ПАТ "Київметробуд" та його відокремлених підрозділів. За інформацією журналістів, "Киевметробуд" відмивав відсотки з більш ніж мільярда гривень, виділених на будівництво метро на Виноградарь в Києві.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 грудня 2019 року наглядова рада "Київметробуду" провел збори акціонерів, де незаконним чином спробував змінити склад наглядової ради "Київметробуду" і призначити свого керівника. Однак, комісія при Міністерстві юстиції назвала такі дії "серйозним порушенням і кричущим фактом" й скасувала це рішення. У свою чергу, наглядова рада компанії звинуватила міністра юстиції Дениса Малюську в непрофесіоналізмі.