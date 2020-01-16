"Рейдери" Микитася звинуватили міністра юстиції Малюську в непрофесіоналізмі

Фото: Денис Малюська (facebook.com)

Ситуація в "Київметробуді" виходить на новий виток конфлікту

Ряд осіб, які намагалися взяти контроль над ПАТ "Київметробуд", яких пов'язують зі скандальним екс-головю будівельної компанії "Укрбуду" Максимом Микитасем, звинуватили міністра юстиції Дениса Малюську в непрофесіоналізмі. Відповідні заяви вони зробили на прес-конференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна", передає кореспондент "РБК-Україна".

Так, у прес-конференції взяли участь Олег Токарев, голова наглядової ради "Київметробуду", Євген Шатайкин, головний інженер будівництво метро на Виноградар і Михайло Ілляшов, керуючий партнер юридичної фірми "Ільяшов і Партнери".

Учасники прес-конференції засумнівалися в компетенції та професіоналізм Дениса Малюськи. Зазначимо, що 28 грудня 2019 року міністр юстиції заявив, що рейдерська атака на "Київметробуд" була відбита і пообіцяв не допустити повторних спроб захоплення підприємства. Антирейдерська комісія при Мін'юсті визнала внесення даних про призначення рейдерами Алекандра Метелиці гендиректором "Київметробуду", незаконним.

"Рішення комісії при Мін'юсті – це точка зору окремих осіб міністерства, це їх приватна точка зору. Законно чи незаконно рішення акціонерів може визначити тільки суд", – заявив Михайло Ілляшов, поставивши під сумнів компетенцію і повноваження комісії і самого міністра.

За словами Ільяшева, комісія при Мін'юсті прийняла таке рішення з певних "технічних помилок", допущених нотаріусом.

"Нотаріус допустив технічні помилки. Тому рішення було анульовано міністерством. Але ми знову подали документи на внесення в юридичний реєстр. Міністр нічого не анулював, ніяких рішення наглядової ради "Київметробуду" він не скасовував. Він і не міг зробити, адже у нього немає таких повноважень", – сказав Ілляшов.

На питання, чому Малюська назвав Токарєва, Метелицю, Ілляшова рейдерами, учасники прес-конференції відповісти не змогли, як і на пряме запитання про свою зв'язки з Микитасем.

Нагадаємо, що 17 грудня 2019 року Олег Токарев, Євген Шатайкин і Михайло Ілляшов провели збори акціонерів, де незаконним чином спробували змінити склад наглядової ради "Київметробуду" і призначить свого керівника. Однак, комісія при Міністерстві юстиції назвала такі дії "серйозним порушенням і кричущим фактом" і це рішення скасувала.