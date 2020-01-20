Будівництво метро в Києві: забудовник відмивав відсотки з мільярда виділених коштів

Фото: будівництво метро на Виноградар (facebook.com/Kyivmetrobud)

Посадові особи "Київметробуд" поклали виділені для будівництва метро кошти на депозит у банк

"Київметробуд" відмивав відсотки з більш ніж мільярда гривень, виділених на будівництво метро на Виноградар у Києві. Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Наші гроші".

Повідомляється, що завдяки постанові Кабінету міністрів Володимира Гройсмана від 18 грудня 2018 року, "Київметробуд" отримав попередню оплату на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену в розмірі до 95% від вартості робіт за договором в 5,98 млрд грн на термін не більше ніж на 24 місяці. При цьому дане рішення було пролобійовано невстановленими особами завдяки корупційним зв'язкам у Кабміні". Спочатку забудовник повинен був отримати лише 30% від вартості на термін в 3 місяці.

У період з 16 січня по 25 березня 2019 року на рахунок "Київметробуд" було перераховано 2,5 млрд гривень. У травні 2019 року посадові особи "Київметробуд" розмістили більше мільярда виділених державних коштів на депозитний рахунок в "Укргазбанк" з метою отримання прибутку як відсотків.

"Фактично бюджетні кошти були використані не на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, з порушенням положення постанови КМУ №117 від 23.04.2004 р. Надалі отримані доходи у вигляді процентів від депозитних договорів, "Київметробуд" перевів на рахунки ТОВ "Профі-факторинг". А останнє, в свою чергу, перерахував ці гроші на рахунки ТОВ "Деорбуд", ТОВ "ФК "Фактор-Сервіс", ТОВ "Руль", ТОВ "Авен-Езер" і ТОВ "Фактор Стандарт", - йдеться в розслідуванні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що прокуратура розслідує розкрадання коштів на будівництво метро в Києві. Повідомлялося, що Печерський районний суд Києва наклав арешт на грошові кошти на банківських рахунках ПАТ "Київметробуд" та його відокремлених підрозділів.

Метро на Виноградар у Києві планують запустити до кінця 2021 року з відкриттям станцій "Мостицька" і "Проспект Правди".