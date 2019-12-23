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Акціонер "Київметробуду" звинувачує "рейдерів" Микитася в захопленні підприємства

Новини » Надзвичайні події     23.12.2019 - 20:36
Акціонер "Київметробуду" звинувачує "рейдерів" Микитася в захопленні підприємства
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Акціонер вимагає визнати недійсним засідання наглядової ради

Власник 15% акцій ПАТ "Київметробуд" вимагає визнати недійсним засідання наглядової ради, на якому скандальний ексглава "Укрбуду" Максим Микитась спробував за допомогою своїх "ручних рейдерів" захопити підприємство. Про це стало відомо з тексту юридично завіреного документа про відкликання голосів, опублікованого на сайті "Київметробуду".

Як відомо, 17 грудня 2019 року відбулися позачергові збори акціонерів ПАТ "Київметробуд". Зазначалось, що частина акціонерів, заручившись підтримкою "тітушок", не пустили на засідання інших власників акцій компанії та достроково припинили повноваження наглядової ради, а також змінили гендиректора підприємства. Керівництво "Київметробуду" у відповідь заявило, що відбулася спроба рейдерського захоплення.

Також власники акцій "Київметробуду" прямо звинувачують у спробі захоплення скандального Максима Микитася. Навіть та частина акціонерів, яка провела "фейковое засідання", не приховує зв'язку з Микитасем, зазначають на підприємстві.

Один з учасників засідання Сергій Гаєвський, який представляє інтереси компанії "Сан Капітал Прайвіт Фаундейшн" (їй належить 14,99% акцій "Київметробуду"), заявив, що не визнає результатів голосування.

"Гаєвський відразу після голосування за зміну наглядової ради компанії поговорив з керівництвом "Київметробуду" і іншими акціонерами. Його поінформували, що засідання було проведено з грубими порушеннями регламенту – частину акціонерів не пустили в зал", – йдеться в заяві.

За словами представника "Сан Капітал Прайвіт Фаундейшн", він завірив у нотаріуса документ, де просить не визнавати його голос через те, що він був введений в оману.

"Офіційна заява компанії "Сан Капітал Прайвіт Фаундейшн", держателів 15% акцій ПАТ "Київметробуд", свідчить про те, що їх участь у зборах пов'язана з введенням їх в оману. З цієї причини вони відкликають свої голоси. Так що рішення, прийняті на зборах, є недійсними", – підкреслюється в документі.

Акціонер &quot;Київметробуду&quot; звинувачує &quot;рейдерів&quot; Микитася в захопленні підприємстваАкціонер &quot;Київметробуду&quot; звинувачує &quot;рейдерів&quot; Микитася в захопленні підприємства

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