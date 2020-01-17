Прокуратура розслідує розкрадання коштів на будівництво метро в Києві

Фото: будівництво метро на Виноградар (facebook.com/Kyivmetrobud)

Суд Києва наклав арешт на грошові кошти на банківських рахунках ПАТ "Київметробуд"

Печерський районний суд Києва наклав арешт на грошові кошти на банківських рахунках ПАТ "Київметробуд" та його відокремлених підрозділів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.

Прокуратура розслідує розкрадання при будівництві ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі м. Київ.

"В подальшому Офіс Генерального прокурора звернеться до суду з клопотанням про передачу цих коштів в АРМА з можливістю виплат на будівництво метрополітену під контролем держави", - йдеться в повідомленні.

Раніше анонсували, що метро на Виноградар у Києві запустять до кінця 2021 року з відкриттям станцій "Мостицька" і "Проспект Правди". Зазначимо, що вартість будівництва станцій метро "Мостицька" і "Проспект Правди" оцінюється в 6 млрд гривень.

Нагадаємо, в грудні 2018 року Кабінет міністрів виділив 2,5 млрд гривень на будівництво метро на Виноградар.

Раніше повідомлялося, що метро Києва незабаром стане більше на цілих чотирнадцять станцій завдяки будівництву нових ліній і продовження вже існуючих гілок метрополітену.