"Рейдеры" Микитася опять сменили директора в "Киевметрострое", - журналист

В ПАО "Киевметрострой" опять произошла смена директора. По всей вероятности, новое назначение в нарушение закона и вопреки запрету министра юстиции Дениса Малюськи, было совершенно представителями скандального экс-главы строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася, который на днях питался покинуть пределы страны. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Светлана Крюкова.

"Вытащите кто-то из-под стола министра юстиции, поборовшего всех черных нотариусов на свете. Товарищ Микитась опять рейдернул "Киевметрострой". Нотариус сняла все запреты и переоформила документы. Втупую. Теперь там снова директор Микитася. Дело обрастает большим кешем и чиновниками высокого калибра. Министру Авакову быть наготове - ночью планируется рейдерский захват", - написала Крюкова.

В доказательство своих слов журналиста опубликовала копии выписки из реестра за подписью нотариуса Татьяны Васильевны Змисловской.

Так, согласно документом, новым руководителем "Киевметростроя" был избран Константин Иванович Салий. Датой назначения указано 4 января 2019 года, однако официальных уведомлений на сайте "Киевметростроя" об этом до сегодняшнего дня не было.

Стоит отметить, что при предыдущей попытке сменить директора ПАО "Киевметрострой", министр юстиции своим указом №4296/5 от 28.12.2019 не только аннулировал решение нотариуса о внесении в реестр инициированных изменений, но и запретил этому нотариусу вести деятельность.

По информации Крюковой, ночью может также совершиться рейдерский захват предприятия.

Как сообщало РБК-Украина, 17 декабря 2019 года наблюдательный совет "Киевметростроя" провел собрание акционеров, где незаконным образом попытался изменить состав наблюдательного совета "Киевметростроя" и назначить своего руководителя. Однако, комиссия при Министерстве юстиции назвала такие действия "серьезным нарушением и кричащим фактом" и это решение отменила. В свою очередь, набсовет компании обвинил министра юстиции Дениса Малюську в непрофессионализме.