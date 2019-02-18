Революція Гідності: п'ять років тому розпочалися розстріли на Майдані

Внаслідок протистоянь із правоохоронцями загинуло 23 активісти

Ровно 5 лет назад, 18 февраля 2014 года, начались самые кровавые дни Революции Достоинства, в результате противостояний с правоохранителями погибли 23 активиста. Об этом сообщает РБК-Украина.

Утром 18 февраля около 6 тысяч майдановцев двинулись по улице Институтской к зданию Верховной Рады. Они требовали от нардепов проголосовать за возвращение Конституции 2004-го года, которая ограничивает полномочия президента.

Во время шествия между активистами и правоохранителями произошли столкновения. Участники демонстрации штурмовали милицейские автомобили, которые перегораживали путь колонне, таким образом преодолев границу внутренних войск, а бойцы спецподразделения "Беркут" применили спецсредства: светошумовые гранаты и помповые ружья Форт-500Т.

Ближе к вечеру происходил штурм майдана "бекрутовцами", а в полночь загорелся Дом профсоюзов. По сообщениям очевидцев, поджог совершили "беркутовцы". Точное количество погибших в результате пожара в Доме профсоюзов все еще неизвестна, однако в начале марта выяснили личность по крайней мере одного погибшего. Еще один погибший во время пожара и похоронен с воинскими почестями активист так и остался неизвестным.

На сегодня правоохранительными органами расследуется более двух тысяч эпизодов в деле о преступлениях на Майдане в период с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года.

В частности, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие по делу расстрела людей во время Революции достоинства закончило все действия и сбор документов для объявления о подозрении тем, кто отдал приказ стрелять.

До этого начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что во время проведения отдельных следственных экспериментов правоохранителям удалось получить дополнительные доказательства в делах относительно преступлений на Майдане. Горбатюк сообщал, что следственные эксперименты на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве по делам Майдана частично завершены.