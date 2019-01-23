У Києві почали будівництво меморіалу Героїв Небесної Сотні

Фото: будівельні роботи (maidanmuseum.org)

На цьому тижні почнеться спорудження будівельного паркану на алеї Героїв Небесної Сотні

У Києві на цьому тижні почнеться спорудження будівельного паркану на алеї Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного музею Революції Гідності.

Як відомо, початку робіт з будівництва передували тривалі відстрочки. Один з факторів затягування робіт - незакінчене слідство по розстрілам 20 лютого 2014 року.

Генеральна прокуратура України домоглася арешту ділянки, виділеної під будівництво меморіально-музейного комплексу. В даний час на частині цієї території все ще тривають слідчі експерименти, і незважаючи на те, що досі діє рішення про арешт землі, досягнута домовленість між керівниками музею та управлінням спеціальних розслідувань ГПУ про те, що підготовка до будівництва на нижньому відрізку алеї не завадить роботі слідчих.

За словами заступника генерального директора з будівництва Національного музею Революції Гідності Оксани Моргун, будівельним парканом буде перекрито алею Героїв Небесної Сотні таким чином, щоб забезпечити безперешкодний доступ до готелю "Україна" з Хрещатика.

При цьому територію, на якій розміщуються каплиця і хрест, будуть обгороджувати після повідомлення Генеральної прокуратури про завершення слідчих дій на цій ділянці.

Зазначено, що першою чергою будівництва меморіально-музейного комплексу стане будівництво меморіалу.

Нагадаємо, 10 січня повідомлялося, що слідчі експерименти на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві по справах Майдану частково завершені.