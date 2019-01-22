Розстріл Майдану: Луценко заявив про завершення збору доказів для підозри тим, хто віддав наказ

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Генпрокурор назвав прізвища тих, хто ввинен у розстрілах людей на Майдані

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що слідство у справі розстрілу людей під час Революції гідності закінчило всі дії та збір документів для оголошення про підозру тим, хто віддав наказ стріляти. Про це Луценко сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Він заявив: "прийде час, коли ми посадимо всіх, хто відповідає за насильство на Майдані проти мирних демонстрантів". Також генпрокурор зазначив, що кілька сотень справ щодо тих, хто застосував насильство, зараз в судах.

"Це дуже довгі суди. Тому що якщо сто вбитих, а півтори тисячі поранених, то це величезна кількість учасників суду... Середня ланка втекла в Мосву. Вища ланка, яка віддавала злочинні накази - там же. Але ми це зробимо. Ми вже закінчили всі необхідні дії для того, щоб визначити підозри тим, хто дав злочинні накази розстрілювати людей", підкреслив Луценко.

Генпрокурор додав, що і слідство, і незалежна експертиза, встановили, що накази і дії Януковича, Захарченка, Якименка "і низки інших діячів правоохоронного блоку - стоять у прямому причинно-наслідковому зв'язку зі смертями і пораненнями на Майдані".

"Ми тільки до секунди зібрали всі документи, хоча 90% документів були знищені. Тікаючи, злочинці знищили документи, сервери, розпиляли автомати, знищили гільзотеку. І тим не менше, по крупинках ми змогли зібрати документи. У нас є відео кожної секунди, кожної точки Майдану, які зробила одна дуже розумна, смілива дівчина. Тепер ми можемо мати 3D-картину того, що відбувалося з будь-якого ракурсу в цей момент на Майдані", - заявив Луценко.

Нагадаємо, раніше начальник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що під час проведення окремих слідчих експериментів правоохоронцям вдалося отримати додаткові докази у справах про злочини проти Майдану.