Фото: Меморіал Героям Небесної сотні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Горбатюк розповів про те, на якому етапі слідчі експерименти

Слідчі експерименти на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві у справах Майдану частково завершені. Про це повідомив в коментарі РБК-Україна сказав начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

"Дійсно, слідчі експерименти на Алеї Небесної сотні завершені частково", - сказав він.

Як писали ЗМІ, слідству вдалось отримати додаткові докази в ході цих експериментів.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року спеціальні служби демонтували меморіальний пам'ятник Героям Небесної сотні, який зробили учасники Революції Гідності на місці кривавого розстрілу протестувальників на вулиці Інститутській. Це було необхідно для проведення слідчих експериментів Управлінням спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

Відзначимо, за словами начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка, сім'ї героїв Небесної сотні погодилися на перенесення тимчасового меморіалу з центру Києва для проведення експертиз у справах Майдану.