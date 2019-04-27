Путін допускає подвійні пенсії для жителів Донбасу

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін не виключає, що пенсіонери на Донбасі могли б отримувати гроші від РФ та України

Президент Росії Володимир Путін допускає, що пенсіонери на окупованому Донбасі після отримання паспорта РФ зможуть отримувати російську і українську пенсію. Про це він заявив на прес-конференції, передають російські ЗМІ.

За його словами, після отримання паспорта громадянина РФ такий пенсіонер зможе претендувати на російську пенсію.

"З приводу можливості одержання пенсії і у нас, і в Україні - теоретично це можливо", - зазначив Путін.

Він також додав, що середній рівень пенсії в Україні по старості майже в три рази менше, ніж у Росії.

"Тому, якщо вже хтось там отримає ще й українську пенсію, ну, дай Бог, в російських рублях це 6 тисяч...наші пенсіонери, багато з яких ще пам'ятають роки Великої Вітчизняної війни, розуміють, в яких умовах живуть сьогодні люди не будуть думати, що в даному випадку ми маємо справу з якоюсь соціальною несправедливістю. А людей треба підтримати", - підкреслив Путін.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що Російська Федерація може спростити процедуру надання громадянства і видачі паспортів для всіх громадян України.

Раніше також стало відомо, що Україна готує нові санкції проти Росії за видачу паспортів в ОРДЛО.