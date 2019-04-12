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У Мінсоцполітики пояснили, як зросли пенсії військових

Новини » Політика    12.04.2019 - 12:15
У Мінсоцполітики пояснили, як зросли пенсії військових
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У 2018 році Кабмін схвалив рішення про поетапне підвищення пенсій військовим

Пенсії військовослужбовців та представників силових органів зросли вдвічі. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Рева зазначив, що на початку минулого року Кабінет міністрів прийняв рішення про поетапне підвищення пенсій військовим.

"На початку 2018 року було прийнято рішення уряду про поетапне підвищення пенсій військовослужбовцям та іншим представникам силових органів. Це підвищення на першому етапі з 1 січня 2018 року в середньому склало 1,5 тисяч гривень, з 1 січня 2019 року - це понад 750 гривень. Таким чином, пенсійне забезпечення поетапне повинно збільшити пенсії наших силовиків удвічі", - повідомив Рева.

Нагадаємо, раніше глава Мінсоцполітики повідомляв, що середній розмір пенсій для колишніх військовослужбовців в Україні на сьогоднішній день складає 4682 гривень.

Як писало РБК-Україна, станом на 1 березня 2019 року після підвищення пенсій більшість громадян (72%) отримують до 3 тисяч гривень, решта - понад цієї суми.

Додамо, Пенсійний фонд повідомляв, що середній розмір пенсії в Україні після підвищення станом на 1 березня 2019 року збільшився до 3033 гривень.

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