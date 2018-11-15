В ООН закликають Україну відновити виплату пенсій в ОРДЛО

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Наразі без додаткової верифікації та довідки ВПО пенсіонери не можуть отримати виплати

Моніторингова місія ООН закликала Україну відновити виплату пенсій всім українцям з непідконтрольних територій на Донбасі. Про це заявив заступник українського міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За його словами, наразі без додаткової верифікації та довідки ВПО пенсіонери не можуть отримати виплати.

"В Україні не ведеться цього обліку жодним чином. Окупація триває вже п'ятий рік. За цей час виросла нова генерація пенсіонерів, але вони не стають на облік до Пенсійного фонду України, бо не мають можливості", - зазначив Тука.

РБК-Україна в своєму матеріалі писало, що в Україні проживає більше мільйона пенсіонерів-переселенців з Донбасу. Виїжджаючи назад в ОРДЛО, вони позбавляються права на отримання пенсій та інших соціальних допомог.

Ще в січні міністр соцполітики Андрій Рева пояснював, що Кабінет міністрів не може забезпечити українським громадянам виплати на непідконтрольних територіях.

"Немає ніяких інститутів, через які держава могла б гарантувати захист прав громадян на непідконтрольних Україні територіях Донбасу. Єдиний варіант забезпечити право на соціальні виплати - це надавати їх на підконтрольній території Україні. Що сьогодні і робиться", - заявив чиновник в ефірі одного з телеканалів.