Reuters: в США считают, что РФ будет терять миллиарды долларов в месяц из-за новых санкций

Новые санкции США против российских нефтяных компаний являются самыми масштабными ограничениями против энергетического сектора страны-агрессора. Россия может терять миллиарды долларов в месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Такие меры являются самыми значительными санкциями против российского энергетического сектора, крупнейшего источника доходов для военной машины Кремля", - приводит издание слова высокопоставленного представителя президента США Джо Байдена.
По его словам, логика санкций состоит в том, чтобы "ударить по каждому этапу цепочки добычи и распределения российской нефти". При должном соблюдении санкций они должны обходиться России в миллиарды долларов в месяц. Санкции направлены на производителей нефти, танкеры, посредников, трейдеров и порты.
"Нет ни одного этапа в цепочке производства и распределения, который бы не был затронут, и это дает нам большую уверенность в том, что уклонение от санкций будет еще более дорогостоящим для России", - подчеркнул неназванный чиновник.
Второй представитель администрации Байдена рассказал Reuters, что в Вашингтоне ожидают от санкций еще более сильного давления на российскую экономику.
Напомним, сегодня, 10 января, Министерство финансов США объявило санкции против ряда российских нефтяных компаний. В санкционный список, в частности, попали "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".
Аналогичные санкции ввела и Британия. Как отметил глава МИД Британии Дэвид Лэмми, его страна не позволит России "пополнять свою казну".
К слову, в конце ноября США ввели санкции против "Газпромбанка", после чего курс российского рубля сильно упал.
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