Reuters: у США вважають, що РФ втрачатиме мільярди доларів на місяць через нові санкції

"Такі заходи є найзначнішими санкціями проти російського енергетичного сектора, найбільшого джерела доходів для військової машини Кремля", - наводить видання слова високопоставленого представника президента США Джо Байдена.

За його словами, логіка санкцій полягає в тому, щоб "вдарити по кожному етапу ланцюжка видобутку і розподілу російської нафти". За належного дотримання санкцій вони мають обходитися Росії в мільярди доларів на місяць. Санкції спрямовані на виробників нафти, танкери, посередників, трейдерів і порти.

"Немає жодного етапу в ланцюжку виробництва і розподілу, якого б не торкнулися (санкції - ред.), і це дає нам більшу впевненість у тому, що ухилення від санкцій буде ще більш дорогим для Росії", - підкреслив неназваний чиновник.

Другий представник адміністрації Байдена розповів Reuters, що у Вашингтоні очікують від санкцій ще сильнішого тиску на російську економіку.