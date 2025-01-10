Reuters: у США вважають, що РФ втрачатиме мільярди доларів на місяць через нові санкції

Нові санкції США проти російських нафтових компаній є наймасштабнішими обмеженнями проти енергетичного сектора країни-агресора. Росія може втрачати мільярди доларів на місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Такі заходи є найзначнішими санкціями проти російського енергетичного сектора, найбільшого джерела доходів для військової машини Кремля", - наводить видання слова високопоставленого представника президента США Джо Байдена.
За його словами, логіка санкцій полягає в тому, щоб "вдарити по кожному етапу ланцюжка видобутку і розподілу російської нафти". За належного дотримання санкцій вони мають обходитися Росії в мільярди доларів на місяць. Санкції спрямовані на виробників нафти, танкери, посередників, трейдерів і порти.
"Немає жодного етапу в ланцюжку виробництва і розподілу, якого б не торкнулися (санкції - ред.), і це дає нам більшу впевненість у тому, що ухилення від санкцій буде ще більш дорогим для Росії", - підкреслив неназваний чиновник.
Другий представник адміністрації Байдена розповів Reuters, що у Вашингтоні очікують від санкцій ще сильнішого тиску на російську економіку.
Нагадаємо, сьогодні, 10 січня, Міністерство фінансів США оголосило санкції проти низки російських нафтових компаній. До санкційного списку, зокрема, потрапили "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз".
Аналогічні санкції ввела і Британія. Як зазначив глава МЗС Британії Девід Леммі, його країна не дозволить Росії "поповнювати свою скарбницю".
До речі, наприкінці листопада США ввели санкції проти "Газпромбанку", після чого курс російського рубля сильно впав.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.