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В Швейцарии будут обсуждать, как привлечь РФ к поиску справедливого мира в Украине, - Амхерд

Швейцария, Суббота 15 июня 2024 19:22
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В Швейцарии будут обсуждать, как привлечь РФ к поиску справедливого мира в Украине, - Амхерд Фото: президент Швейцарии Виола Амхерд (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Участники Глобального саммита в Швейцарии будут обсуждать, как привлечь Россию к поиску пути к справедливому миру в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Швейцарии Виолы Амхерд во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира.

"Долгосрочное решение должно включать обе стороны. Как международное сообщество, мы можем проложить этот путь. Поэтому мы здесь. В то же время мы стремимся достичь реального прогресса в конкретных вопросах. Мы определили три вопроса, которые обсудим в рабочих группах. Это продовольственная безопасность, ядерная безопасность и человеческое измерение войны", - сказала Амхерд.

По ее словам, важнейшие цели саммита - вдохновить процесс, который станет основой для всеобъемлющего и справедливого мира для Украины.

"Мы также хотим обсудить, как и при каких условиях Россия может быть включена в этот процесс", - добавила президент Швейцарии.

Она отметила, что поиск пути к миру требует настойчивости, воли и усилий как со стороны Украины, так и России.

"Мы сможем достичь конкретной цели, когда объединимся. Даже там, где наши мнения отличаются. На этом саммите мы сделаем первый шаг. Очень важно, чтобы за ним последовал второй", - подчеркнула Амхерд.

Глобальный саммит мира

Напомним, сегодня, 15 июня, в Швейцарии стартовал Глобальный саммит мира по Украине, который продлится два дня.

На нем будут обсуждаться украинская формула мира, представленная президентом Владимиром Зеленским, которая должна приблизить завершение войны с Россией на справедливых условиях.

В саммите принимает участие 101 страна и международная организация.

Также ранее СМИ сообщали, что участники саммита мира еще не согласовали общую декларацию. Возможен сценарий, что документ будет принят без согласия всех участников.

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В Швейцарии будут обсуждать, как привлечь РФ к поиску справедливого мира в Украине, - Амхерд
В Швейцарии будут обсуждать, как привлечь РФ к поиску справедливого мира в Украине, - Амхерд
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