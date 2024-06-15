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Украина допускает участие России во втором саммите мира, но без компромиссов, - Ермак

Суббота 15 июня 2024 14:50
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Украина допускает участие России во втором саммите мира, но без компромиссов, - Ермак Фото: Андрей Ермак, руководитель ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина готова представить России мирный план, но это произойдет по итогам проходящего в Швейцарии Саммита мира.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире24 канала.

По словам Ермака, по результатам этой встречи Украина не пойдет на компромиссы по независимости страны и уступкам суверенитету и территориальной целостности государства.

"Завтра мы, лидеры, обсудим принципы будущего совместного плана, который будет состоять из формулы, предложенной украинской стороной. Но опять же мы очень честны и готовы к дискуссиям по всем мнениям ответственных и цивилизованных стран", - сказал он.

Он отметил, что только благодаря этому мирный план Украины будет полностью готов. Ермак также рассказал, что украинская сторона ищет возможность представить этот план представителям России.

"Мы думаем, что это может произойти на втором саммите", - подчеркнул Ермак.

Саммит мира в Швейцарии

В эти выходные в Швейцарии проходит саммит мира, организованный Украиной, за его основу была взята украинская формула мира, представленная президентом Владимиром Зеленским.

Мероприятие собрало представителей разных стран, международных организаций и экспертов с целью содействия дипломатическому диалогу и установлению мира.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

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