Ирак останавливает добычу нефти на иностранных месторождениях из-за большой войны в Заливе, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Итак, Ирак официально объявил состояние форс-мажора на всех нефтяных месторождениях, которые разрабатываются иностранными компаниями.

Согласно письму Министерства нефти Ирака от 17 марта, с которым ознакомилось агентство Reuters, беспрецедентная военная активность в регионе парализовала движение через Ормузский пролив - ключевой пункт, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа. Это привело к фактической остановке большей части нефтяного экспорта страны.

Критическая ситуация с хранением и добычей

Из-за невозможности вывезти сырье, мощности для хранения нефти в Ираке достигли своего предела.

В документе отмечается, что международные партнеры не смогли номинировать танкеры для перевозки нефти, несмотря на готовность государственной компании SOMO к загрузке партий.

Последствия для нефтяной отрасли:

Полная остановка производства: Министерство приказало остановить добычу на пострадавших концессионных участках. Условия форс-мажора предусматривают остановку производства без выплат компенсаций компаниям, которые прописаны в контрактах. Обвал объемов: Министр нефти Хаян Абдель-Гани подтвердил, что добыча компании Basra Oil Company уменьшилась с 3,3 миллиона до лишь 900 000 баррелей в сутки (этот остаток используется только для внутренних нужд нефтеперерабатывающих заводов).

Остановка экспорта создает критическую угрозу для финансов Ирака, поскольку продажа нефти обеспечивает более 90% государственных доходов.

Ситуация разворачивается на фоне трехнедельной войны между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой. Конфликт уже вышел за пределы иранской территории: Тегеран наносит удары по Израилю и арабским государствам залива, где расположены военные объекты США. В свою очередь, Израиль атакует объекты "Хезболлы" в Ливане.

На фоне этих событий мировые цены на нефть достигли самого высокого уровня за последние четыре года.

Ирак призвал иностранные нефтяные компании к срочным переговорам для согласования работы персонала и расходов в условиях форс-мажора, добавив, что режим ограничений будет пересматриваться в зависимости от развития событий в регионе.