ua en ru
Сб, 21 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Ирак останавливает добычу нефти на иностранных месторождениях из-за большой войны в Заливе, - Reuters

05:33 21.03.2026 Сб
3 мин
Из-за невозможности вывезти сырье, мощности для хранения нефти в Ираке достигли своего предела'
aimg Оксана Гапончук
Иллюстративное фото: добыча нефти (Getty Images)

Ирак останавливает добычу нефти на иностранных месторождениях из-за блокады Ормузского пролива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Итак, Ирак официально объявил состояние форс-мажора на всех нефтяных месторождениях, которые разрабатываются иностранными компаниями.

Согласно письму Министерства нефти Ирака от 17 марта, с которым ознакомилось агентство Reuters, беспрецедентная военная активность в регионе парализовала движение через Ормузский пролив - ключевой пункт, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа. Это привело к фактической остановке большей части нефтяного экспорта страны.

Критическая ситуация с хранением и добычей

Из-за невозможности вывезти сырье, мощности для хранения нефти в Ираке достигли своего предела.

В документе отмечается, что международные партнеры не смогли номинировать танкеры для перевозки нефти, несмотря на готовность государственной компании SOMO к загрузке партий.

Последствия для нефтяной отрасли:

  1. Полная остановка производства: Министерство приказало остановить добычу на пострадавших концессионных участках. Условия форс-мажора предусматривают остановку производства без выплат компенсаций компаниям, которые прописаны в контрактах.
  2. Обвал объемов: Министр нефти Хаян Абдель-Гани подтвердил, что добыча компании Basra Oil Company уменьшилась с 3,3 миллиона до лишь 900 000 баррелей в сутки (этот остаток используется только для внутренних нужд нефтеперерабатывающих заводов).

Остановка экспорта создает критическую угрозу для финансов Ирака, поскольку продажа нефти обеспечивает более 90% государственных доходов.

Ситуация разворачивается на фоне трехнедельной войны между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой. Конфликт уже вышел за пределы иранской территории: Тегеран наносит удары по Израилю и арабским государствам залива, где расположены военные объекты США. В свою очередь, Израиль атакует объекты "Хезболлы" в Ливане.

На фоне этих событий мировые цены на нефть достигли самого высокого уровня за последние четыре года.

Ирак призвал иностранные нефтяные компании к срочным переговорам для согласования работы персонала и расходов в условиях форс-мажора, добавив, что режим ограничений будет пересматриваться в зависимости от развития событий в регионе.

Напомним, что после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля Иран начал атаковать коммерческие суда и угрожать перекрыть Ормузский пролив.

В прошлом году через него ежедневно проходило около 13 млн баррелей, или примерно 31% морских поставок. Пролив является основной транспортной артерией для арабских монархий, Ирака и Ирана.

За несколько недель более 20 торговых кораблей были атакованы или повреждены, некоторые экипажи погибли или исчезли. Таким образом, большинство судоходных компаний прекратили рейсы через пролив, а танкерный трафик почти остановился.

Теперь Иран требует плату с танкеров за проход через Ормузский пролив.

