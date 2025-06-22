Полезный фастфуд дома всего за несколько минут: легкость рецепта удивит

Домашний фастфуд - это альтернатива покупным блюдам быстрого приготовления, которые часто содержат избыток соли, жира и усилителей вкуса. Приготовив блюдо дома, вы контролируете состав, выбираете свежие овощи и полезные соусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Софии Наум.

Лаваш с куриной котлетой и соусом с курицей

Ингредиенты:

лаваш - 1 шт.

куриный фарш - 150 г

сыр сулугуни

листья салата - 2 шт.

помидор - 1 шт.

Для соуса понадобится:

йогурт - 2 ст. л

дижонская горчица - 1 ч. л

соль и перец - по вкусу

"Полезный фастфуд дома за несколько минут", - отметила диетолог.

Способ приготовления

Сначала нужно приправить куриный фарш солью, перцем и сформируйте котлеты.

Обжарьте на среднем огне до золотистой корочки (примерно 3-4 минуты с каждой стороны). Когда котлета почти готова, выложите на нее сыр и накройте крышкой, чтобы он расплавился.

Для соуса смешайте йогурт, дижонскую горчицу, соль и перец до однородности.

После этого намажьте лаваш соусом, выложите листья салата, нарезанный помидор и котлету с сыром.

Заверните лаваш в рулет или сложите конвертом. По желанию можно поджарить на сухой сковороде или гриле по 1 минуте с каждой стороны, чтобы он стал хрустящим.

Рецепт лаваша с курицей (фото: кадр из видео)