Полезный фастфуд дома всего за несколько минут: легкость рецепта удивит
Домашний фастфуд - это альтернатива покупным блюдам быстрого приготовления, которые часто содержат избыток соли, жира и усилителей вкуса. Приготовив блюдо дома, вы контролируете состав, выбираете свежие овощи и полезные соусы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Софии Наум.
Лаваш с куриной котлетой и соусом с курицей
Ингредиенты:
- лаваш - 1 шт.
- куриный фарш - 150 г
- сыр сулугуни
- листья салата - 2 шт.
- помидор - 1 шт.
Для соуса понадобится:
- йогурт - 2 ст. л
- дижонская горчица - 1 ч. л
- соль и перец - по вкусу
"Полезный фастфуд дома за несколько минут", - отметила диетолог.
Способ приготовления
Сначала нужно приправить куриный фарш солью, перцем и сформируйте котлеты.
Обжарьте на среднем огне до золотистой корочки (примерно 3-4 минуты с каждой стороны). Когда котлета почти готова, выложите на нее сыр и накройте крышкой, чтобы он расплавился.
Для соуса смешайте йогурт, дижонскую горчицу, соль и перец до однородности.
После этого намажьте лаваш соусом, выложите листья салата, нарезанный помидор и котлету с сыром.
Заверните лаваш в рулет или сложите конвертом. По желанию можно поджарить на сухой сковороде или гриле по 1 минуте с каждой стороны, чтобы он стал хрустящим.
Рецепт лаваша с курицей (фото: кадр из видео)
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