Топ-6 вкусных блюд из кабачков, которые стоит приготовить этим летом
Кабачки - универсальный овощ лета: их можно жарить, тушить, запекать или даже добавлять в выпечку. Существует 6 лучших рецептов с кабачком, которые пригодятся каждому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Людмилы Паламарчук.
Кабачковая пицца на сковороде
Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:
- кабачки - 250 г
- яйца - 2 шт.
- мука - 1 ст.л
- помидор - половинка
- твердый сыр - 20 г
- соль, перец, укроп
Тертый кабачок отожмите, смешайте с яйцом, мукой, солью, перцем и укропом.
Обжарьте как блинчик, переверните, добавьте сверху нарезанный помидор и сыр. Под крышкой готовьте еще 3-4 мин.
Тертые кабачки можно заморозить и готовить "пиццу" зимой.
Кабачковая пицца на сковороде (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Кабачковые лодочки с индейкой
Ингредиенты:
- кабачки - 3 шт.
- фарш индейки - 200 г
- шампиньоны - 50 г
- помидор - 1 шт.
- твердый сыр - 50 г
- чеснок, зелень
Сначала нужно разрезать кабачки пополам и вынуть середину.
После этого обжарить фарш с овощами и грибами. Начините лодочки и запекайте 25 мин при 180 °C.
Блюдо получается вкусным, сытным и без лишнего жира.
Кабачковые лодочки с индейкой (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Крем-суп из кабачков
Список ингредиентов:
- кабачки - 600 г
- картофель - 250 г
- морковь - 150 г
- лук - 150 г
- чеснок - 2-3 зубчика
- сливочное масло - 50 г
- сметана - 2 ст.л
- хмели-сунели - 1 ч.л
- соль, перец - по вкусу
- гренки
Лук, морковь, картофель и кабачки нужно нарезать и тушить в кастрюле на масле Гхи. Добавьте немного воды и готовьте до готовности. В конце взбейте блендером.
Подавайте с гренками и отдельно жареными на гриле кольцами кабачка. Можно полить бальзамиком для пикантности.
Крем-суп из кабачков (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Кабачковая паста из кабачков
Ингредиенты:
- кабачки - 1 шт.
- чеснок - 1 зубчик
- сметана - 2 ст.л
- сливочный сыр - 1 ст.л
- масло Гхи - 10 г
- соль, зелень
Кабачок сначала нужно нарезать овощечисткой на слайсы, а затем соломкой как спагетти. После этого обжарьте на сливочном масле. Добавьте соль, перец, сметану и крем-сыр.
Тушить примерно еще 5 мин.
Кабачковая паста (фото: кадр из видео)
Кабачки с песто
Ингредиенты:
- кабачок - 1 шт.
- сыр твердый - 50 г
- соус песто
- соль - по вкусу
Кружочки кабачков, толщиной 1 см, нужно отварить 2 мин в подсоленном кипятке.
После этого вытащить на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода и выложить на противень. Сверху положите сыр и чайную ложку песто.
Запекайте 15 мин при 220 °C.
Кабачки с песто (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Кабачковые чипсы
Ингредиенты:
- кабачок - 1 шт.
- сыр твердый - 50 г
- оливковое масло - 1 ст.л
- соль, перец и паприка
Тонкие ломтики кабачков нужно перемешать с маслом и выложить на пергамент. После этого посыпьте солью, перцем и паприкой.
Запекайте при 120 °C до хрустящей корочки.
Кабачковые чипсы (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
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