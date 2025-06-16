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Топ-6 вкусных блюд из кабачков, которые стоит приготовить этим летом

Понедельник 16 июня 2025 17:38
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Топ-6 вкусных блюд из кабачков, которые стоит приготовить этим летом Рецепты блюд из кабачков, которые понравятся каждому (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кабачки - универсальный овощ лета: их можно жарить, тушить, запекать или даже добавлять в выпечку. Существует 6 лучших рецептов с кабачком, которые пригодятся каждому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Людмилы Паламарчук.

Кабачковая пицца на сковороде

Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

  • кабачки - 250 г
  • яйца - 2 шт.
  • мука - 1 ст.л
  • помидор - половинка
  • твердый сыр - 20 г
  • соль, перец, укроп

Тертый кабачок отожмите, смешайте с яйцом, мукой, солью, перцем и укропом.

Обжарьте как блинчик, переверните, добавьте сверху нарезанный помидор и сыр. Под крышкой готовьте еще 3-4 мин.

Тертые кабачки можно заморозить и готовить "пиццу" зимой.

Топ-6 вкусных блюд из кабачков, которые стоит приготовить этим летомКабачковая пицца на сковороде (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Кабачковые лодочки с индейкой

Ингредиенты:

  • кабачки - 3 шт.
  • фарш индейки - 200 г
  • шампиньоны - 50 г
  • помидор - 1 шт.
  • твердый сыр - 50 г
  • чеснок, зелень

Сначала нужно разрезать кабачки пополам и вынуть середину.

После этого обжарить фарш с овощами и грибами. Начините лодочки и запекайте 25 мин при 180 °C.

Блюдо получается вкусным, сытным и без лишнего жира.

Топ-6 вкусных блюд из кабачков, которые стоит приготовить этим летомКабачковые лодочки с индейкой (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Крем-суп из кабачков

Список ингредиентов:

  • кабачки - 600 г
  • картофель - 250 г
  • морковь - 150 г
  • лук - 150 г
  • чеснок - 2-3 зубчика
  • сливочное масло - 50 г
  • сметана - 2 ст.л
  • хмели-сунели - 1 ч.л
  • соль, перец - по вкусу
  • гренки

Лук, морковь, картофель и кабачки нужно нарезать и тушить в кастрюле на масле Гхи. Добавьте немного воды и готовьте до готовности. В конце взбейте блендером.

Подавайте с гренками и отдельно жареными на гриле кольцами кабачка. Можно полить бальзамиком для пикантности.

Топ-6 вкусных блюд из кабачков, которые стоит приготовить этим летомКрем-суп из кабачков (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Кабачковая паста из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачки - 1 шт.
  • чеснок - 1 зубчик
  • сметана - 2 ст.л
  • сливочный сыр - 1 ст.л
  • масло Гхи - 10 г
  • соль, зелень

Кабачок сначала нужно нарезать овощечисткой на слайсы, а затем соломкой как спагетти. После этого обжарьте на сливочном масле. Добавьте соль, перец, сметану и крем-сыр.

Тушить примерно еще 5 мин.

Топ-6 вкусных блюд из кабачков, которые стоит приготовить этим летомКабачковая паста (фото: кадр из видео)

Кабачки с песто

Ингредиенты:

  • кабачок - 1 шт.
  • сыр твердый - 50 г
  • соус песто
  • соль - по вкусу

Кружочки кабачков, толщиной 1 см, нужно отварить 2 мин в подсоленном кипятке.

После этого вытащить на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода и выложить на противень. Сверху положите сыр и чайную ложку песто.

Запекайте 15 мин при 220 °C.

Топ-6 вкусных блюд из кабачков, которые стоит приготовить этим летомКабачки с песто (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Кабачковые чипсы

Ингредиенты:

  • кабачок - 1 шт.
  • сыр твердый - 50 г
  • оливковое масло - 1 ст.л
  • соль, перец и паприка

Тонкие ломтики кабачков нужно перемешать с маслом и выложить на пергамент. После этого посыпьте солью, перцем и паприкой.

Запекайте при 120 °C до хрустящей корочки.

Топ-6 вкусных блюд из кабачков, которые стоит приготовить этим летомКабачковые чипсы (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

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