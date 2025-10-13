Ретро возвращается: Саша Бо показала модный осенний "лук" с джинсами клеш
Известная украинская блогерша Саша Бо (настоящее имя - Александра Тарнавская) показала идеальный осенний образ. Он объединяет классические осенние оттенки с элементами стиля 70-х годов и современным шиком.
Какой "лук" выбрала Саша Бо
Жакет необычного кроя
Главный акцент образа - жакет, который напоминает кейп или пончо. Это не классика, а стильная модель с акцентом спереди - такой крой создает эффект многослойности.
Кроме того, жакет имеет трендовый принт в мелкую клеточку в осенней коричнево-бежевой гамме.
Джинсы клеш
Этот элемент является прямой отсылкой к моде 70-х, которая сейчас снова на пике популярности. Джинсы с высокой посадкой и расклешенными от колена штанинами визуально удлиняют силуэт и создают непринужденный, расслабленный вид.
Модный лук Саши Бо (фото: instagram.com/sashaabo)
Платок на голове
Шелковый платок, завязанный под подбородком, придает образу ретро-обаяния и женственности. Это идеальный аксессуар, который защищает от осеннего ветра и делает образ игривым и уникальным.
Платок с классическим принтом в виде цепей в пастельных тонах подойдет к любому образу.
Замшевая сумка
Большая, вместительная сумка из замши теплого коричневого цвета. Замша - идеальная осенняя текстура, а объемная форма сумки подчеркивает уютное и немного богемное настроение лука.
Обувь
Завершить стильный лук Саша Бо решила ботинками на грубой тракторной подошве.
Стиль
Этот образ можно охарактеризовать как бохо-шик с элементами ретро и классического элегантного стиля.
- Бохо-шик / ретро: благодаря джинсам клеш, объемной замшевой сумке и платку на голове.
- Элегантность: достигается благодаря классическому принту жакета и его структуре.
Саша Бо мастерски соединила эти направления, создав очень актуальный, теплый и стильный осенний образ.
Саша Бо с мужем (фото: instagram.com/sashaabo)
С чем еще можно носить такие вещи
Жакет
- сочетайте с прямыми или широкими брюками для делового образа
- можно накинуть поверх легкого платья или свитера с высокой горловиной
- гармонично смотрится с ботфортами или высокими сапогами.
Джинсы клеш
- носите с водолазками, чтобы балансировать объем в нижней части образа
- для casual-стиля добавьте футболку с принтом и джинсовую куртку
- прекрасно сочетаются с платформами или ботильонами.
Шелковый платок
- завязывайте на шее, сумку или даже на запястье - это универсальный аксессуар
- платок может стать акцентом в total-look, если подобрать контрастный цвет.
Замшевая сумка
- легко комбинируется с пальто, тренчами, вязаными кардиганами
- идеальный вариант как для городского образа, так и для поездок по выходным.
Какая обувь подходит к образу
- ботильоны на стойком каблуке в тон сумке или жакете
- кожаные лоферы или броги - для ретро-настроения
- сапоги из кожи или замши - для прохладной погоды.
Саша Бо показала стильный "лук" (фото: instagram.com/sashaabo)
