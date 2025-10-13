Ретро возвращается: Саша Бо показала модный осенний "лук" с джинсами клеш

Известная украинская блогерша Саша Бо (настоящее имя - Александра Тарнавская) показала идеальный осенний образ. Он объединяет классические осенние оттенки с элементами стиля 70-х годов и современным шиком.

Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Саша Бо

Жакет необычного кроя

Главный акцент образа - жакет, который напоминает кейп или пончо. Это не классика, а стильная модель с акцентом спереди - такой крой создает эффект многослойности.

Кроме того, жакет имеет трендовый принт в мелкую клеточку в осенней коричнево-бежевой гамме.

Джинсы клеш

Этот элемент является прямой отсылкой к моде 70-х, которая сейчас снова на пике популярности. Джинсы с высокой посадкой и расклешенными от колена штанинами визуально удлиняют силуэт и создают непринужденный, расслабленный вид.

Модный лук Саши Бо (фото: instagram.com/sashaabo)

Платок на голове

Шелковый платок, завязанный под подбородком, придает образу ретро-обаяния и женственности. Это идеальный аксессуар, который защищает от осеннего ветра и делает образ игривым и уникальным.

Платок с классическим принтом в виде цепей в пастельных тонах подойдет к любому образу.

Замшевая сумка

Большая, вместительная сумка из замши теплого коричневого цвета. Замша - идеальная осенняя текстура, а объемная форма сумки подчеркивает уютное и немного богемное настроение лука.

Обувь

Завершить стильный лук Саша Бо решила ботинками на грубой тракторной подошве.

Стиль

Этот образ можно охарактеризовать как бохо-шик с элементами ретро и классического элегантного стиля.

Бохо-шик / ретро : благодаря джинсам клеш, объемной замшевой сумке и платку на голове.

: благодаря джинсам клеш, объемной замшевой сумке и платку на голове. Элегантность: достигается благодаря классическому принту жакета и его структуре.

Саша Бо мастерски соединила эти направления, создав очень актуальный, теплый и стильный осенний образ.

Саша Бо с мужем (фото: instagram.com/sashaabo)

С чем еще можно носить такие вещи

Жакет

сочетайте с прямыми или широкими брюками для делового образа

можно накинуть поверх легкого платья или свитера с высокой горловиной

гармонично смотрится с ботфортами или высокими сапогами.

Джинсы клеш

носите с водолазками, чтобы балансировать объем в нижней части образа

для casual-стиля добавьте футболку с принтом и джинсовую куртку

прекрасно сочетаются с платформами или ботильонами.

Шелковый платок

завязывайте на шее, сумку или даже на запястье - это универсальный аксессуар

платок может стать акцентом в total-look, если подобрать контрастный цвет.

Замшевая сумка

легко комбинируется с пальто, тренчами, вязаными кардиганами

идеальный вариант как для городского образа, так и для поездок по выходным.

Какая обувь подходит к образу

ботильоны на стойком каблуке в тон сумке или жакете

кожаные лоферы или броги - для ретро-настроения

сапоги из кожи или замши - для прохладной погоды.

Саша Бо показала стильный "лук" (фото: instagram.com/sashaabo)