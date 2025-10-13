Модный выход жены Усика: как носить кожаную юбку этой осенью

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее новую публикацию в Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Усика

Кожаная юбка

Ключевой элемент образа - кожаная юбка. Екатерина выбрала обтягивающую юбку-"карандаш" длины миди.

Вместо классического черного она сделала ставку на глубокий и насыщенный цвет бордо (винный). Этот оттенок выглядит дорого, роскошно и является одним из ключевых трендов осени 2025, что придает образу теплоту и глубину.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Свитер

Чтобы сбалансировать лук, жена Усика дополнила юбку черным объемным свитером с высокой горловиной. Такой свитер создает контраст текстур (мягкий трикотаж против гладкой кожи) и подчеркивает стройную фигуру.

Обувь

Лук завершают классические туфли-лодочки на высоком каблуке нейтрального кремового цвета. Светлая обувь визуально удлиняет ноги и не "обременяет" низ образа, позволяя бордовой юбке оставаться в центре внимания.

Этот аутфит - идеальное сочетание классической элегантности и современных трендов. Он доказывает, что яркая кожа и игра на контрасте объемов (оверсайз свитер + обтягивающая юбка) - must-have приемы для стильной и модной осени 2025.

Екатерина Усик показала кожаную юбку на осень 2025 (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

С чем еще можно носить кожаную юбку

Кожаная юбка - универсальный элемент гардероба, который легко адаптируется под разные стили, настроение и случаи. Вот несколько идей, с чем ее можно комбинировать этой осенью.

Рубашка или блузка

Классическая белая рубашка или шелковая блузка - идеальный вариант для офиса или деловых встреч. В паре с юбкой-"карандашом" создает элегантный, сдержанный образ. А если выбрать модель с бантом или акцентными рукавами - получите модный лук без излишней строгости.

Блейзер или жакет

Для лаконичного и стильного образа добавьте к юбке структурированный блейзер. Особенно актуальны модели оверсайз или удлиненные варианты с поясом. Такой лук выглядит дорого и модно - идеально для встреч или стильного дня в городе.

Футболка или лонгслив

Для лука в стиле casual выберите простую белую футболку или базовый лонгслив. Добавьте кеды или лоферы - и получите удобный, но стильный образ на каждый день.

Водолазка или топ с высокой горловиной

Тонкая водолазка, заправленная в юбку, - беспроигрышный вариант для осенних образов. Создает визуальную вертикаль и подчеркивает фигуру. Для вечернего выхода можно выбрать водолазку с блеском или металлической нитью.

Обувь

Кроме классических туфель, кожаную юбку можно носить с высокими сапогами, ботильонами или даже грубыми ботинками на тракторной подошве - все зависит от стиля, которого вы хотите достичь.

Екатерина Усик показала модную юбку на осень 2025 (фото: instagram.com/usyk_kate1505)