Невероятное перевоплощение: Лилия Ребрик поразила новой прической
Телеведущая и актриса Лилия Ребрик показалась в сети с новой прической и необычным для нее цветом волос.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram.
Лилия Ребрик удивила сменой имиджа
Актриса, которую многие привыкли видеть с длинными белокурыми волосами, неожиданно изменила имидж - на видео она предстала с ярко-бордовыми, короткими волосами и прической боб-каре. Также она дополнила смелый образ ярко-розовой помадой.
Лилия Ребрик поразила новым имиджем (скриншот)
Лилия также устроила опрос для своих подписчиков, предложив два варианта: "Оставляем так" или "Возвращаем блонд".
Лилия Ребрик показала новую прическу (скриншот)
Впрочем, как оказалось, радикальное изменение цвета и длины волос - это лишь элемент сценического образа. Лилия Ребрик надела парик для выступления в комедийном проекте "Дизель Шоу".
Актриса часто экспериментирует с внешностью для ролей, но в повседневной жизни остается верной своему фирменному светлому цвету волос.
Смелый образ звезды для комедийного скетча, безусловно, добавил красок к ее привычной элегантности и продемонстрировал готовность к смелым перевоплощениям на сцене.
Ребрик с новым цветом волос (скриншот)
Что известно про Лилию Ребрик
Ребрик - украинская актриса театра и кино, телеведущая.
С детства занималась музыкой (фортепиано) и художественной гимнастикой, имеет звание мастера спорта.
В 2001 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого, где впоследствии начала преподавать пластику.
С этого же года работает актрисой в Киевском академическом Молодом театре.
Широкой аудитории стала известна как телеведущая:
- с 2006 года - ведущая "Прогноза погоды" на СТБ
- 2008-2016 - ведущая шоу "Танцуют все!"
- 2009 - ведущая "Невероятных историй любви"
- 2011 - участница "Танцев со звездами" в паре с Андреем Диким
- 2017-2022 - ведущая "Утра с Украиной" (канал "Украина").
В 2011 году вышла замуж за танцора Андрея Дикого. У супругов три дочери: Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).
