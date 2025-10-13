ua en ru
Невероятное перевоплощение: Лилия Ребрик поразила новой прической

Понедельник 13 октября 2025 11:48
UA EN RU
Невероятное перевоплощение: Лилия Ребрик поразила новой прической Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Катерина Собкова

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик показалась в сети с новой прической и необычным для нее цветом волос.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram.

Лилия Ребрик удивила сменой имиджа

Актриса, которую многие привыкли видеть с длинными белокурыми волосами, неожиданно изменила имидж - на видео она предстала с ярко-бордовыми, короткими волосами и прической боб-каре. Также она дополнила смелый образ ярко-розовой помадой.

Невероятное перевоплощение: Лилия Ребрик поразила новой прическойЛилия Ребрик поразила новым имиджем (скриншот)

Лилия также устроила опрос для своих подписчиков, предложив два варианта: "Оставляем так" или "Возвращаем блонд".

Невероятное перевоплощение: Лилия Ребрик поразила новой прическойЛилия Ребрик показала новую прическу (скриншот)

Впрочем, как оказалось, радикальное изменение цвета и длины волос - это лишь элемент сценического образа. Лилия Ребрик надела парик для выступления в комедийном проекте "Дизель Шоу".

Актриса часто экспериментирует с внешностью для ролей, но в повседневной жизни остается верной своему фирменному светлому цвету волос.

Смелый образ звезды для комедийного скетча, безусловно, добавил красок к ее привычной элегантности и продемонстрировал готовность к смелым перевоплощениям на сцене.

Невероятное перевоплощение: Лилия Ребрик поразила новой прическойРебрик с новым цветом волос (скриншот)

Что известно про Лилию Ребрик

Ребрик - украинская актриса театра и кино, телеведущая.

С детства занималась музыкой (фортепиано) и художественной гимнастикой, имеет звание мастера спорта.

В 2001 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого, где впоследствии начала преподавать пластику.

С этого же года работает актрисой в Киевском академическом Молодом театре.

Широкой аудитории стала известна как телеведущая:

  • с 2006 года - ведущая "Прогноза погоды" на СТБ
  • 2008-2016 - ведущая шоу "Танцуют все!"
  • 2009 - ведущая "Невероятных историй любви"
  • 2011 - участница "Танцев со звездами" в паре с Андреем Диким
  • 2017-2022 - ведущая "Утра с Украиной" (канал "Украина").

В 2011 году вышла замуж за танцора Андрея Дикого. У супругов три дочери: Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

